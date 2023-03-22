Итоги визита Си в Москву: эксперт объяснил, чем эта встреча глав КНР и РФ кардинально отличается от предыдущих

Исследователь тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта подвел итоги трехдневного визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Когда мы посмотрим на визиты, проходившие много лет между Китаем и РФ, там была очень большая часть пропаганды, которая как правило касалась антиамериканской пропаганды, но на самом деле было очень мало смысла. Потому что то, что Россия ожидала от Китая с точки зрения инвестиций, финансовой помощи, оказания какой-то военно-технической помощи. Китай этого не делал, дистанцировался и пытался соответствовать образу ответственного игрока, мирной силы, которая балансирует между разными центрами силами и развивается соответственно таким образом", – говорит эксперт.

По мнению Пойти, последний визит Си, в отличие от предыдущих, "наполняется содержанием".

"Риторика визита такая же, как это происходило и год назад при подписании заявления о так называемом безлимитном партнерстве, риторика очень похожа. Но этот визит, с моей точки зрения, наполняется содержанием. Потому что Китай сейчас находится в изменении геополитической ситуации в мире и для Китая создается впечатление, что ему необходимо помочь РФ. Пока в политических кругах КНР все еще продолжаются дискуссии, каким образом Китай может помочь России, но это уже больше о практическом наполнении, чем даже о пропаганде", — подытожил аналитик.