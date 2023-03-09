"Иванишвили застукали врасплох!": Сакварелидзе рассказал о новых протестах в Грузии и объяснил, чего требует народ

В Грузии, несмотря на сопротивление активистов и оппозиции, в первом чтении приняли законопроект об инагентах, подобный российскому с 2012 года, благодаря которому Путин сейчас уничтожает инакомыслие. На рассмотрение эту инициативу внесло антизападное движение "Сила народа", которое называют витриной для провластной партии "Грузинская мечта". У парламента Тбилиси жители Грузии продолжили протест, штурмовали здание. Силовики разгоняли протестующих силой с использованием водометов, слезоточивого газа. В результате парламент все-таки выполнил требование народа и отозвал законопроект.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua депутат грузинского парламента (2012-2015), заместитель генерального прокурора Украины, прокурор Одесской области (2015-2016) Давид Сакварелидзе оценил ситуацию в Тбилиси.

"После 3-летней паузы это первый случай, когда общество самоорганизовалось. Протест не был организован политическими силами. Это были злые люди, большинство из которых являются молодежью, имеющие собственные принципы и ценности, ведь понимают — если до этого было популярно мнение, что ими руководят невежественные дураки и над ними можно было даже насмехаться, то сейчас все поняли, что Грузия захвачена, ею руководят реальные коллаборанты, которые оттягивают Грузию назад из-за прихотей одного бешеного деда, который "демонстрирует" Западу, насколько далеко он может зайти. Он, скорее всего, не ожидал реакции молодежи. Протест был вполне мирным, люди не собирались ничего штурмовать, несколько человек просто выбили окна парламента, и пропагандисты подают это как штурм парламента. Но парламент на тот момент был пустым и штурмовать его не было смысла. Позавчера просто решили разогнать демонстрацию, что разозлило людей и вчера их вышло гораздо больше, задержали примерно 200 активистов не только на площади, но и по их адресуам", — рассказал он.

Сейчас, по словам Сакварелидзе, объявлена демонстрация на 19:00 по местному времени и требования, которые будут озвучены – это освобожднение всех незаконно задержанных активистов.

"Я надеюсь, что там будет озвучено требование убрать российские власти и коллаборантов из власти Грузии, чтобы туда наконец-то пришла прозападная коалиция, которая будет вести страну туда, куда она сама шла хорошими темпами до того, как произошла эта беда и государство Грузия было захвачено российским олигархом. Никому не удастся затащить Грузию туда, где ей не место. На этом протест не остановится, ведь люди почувствовали, что могут добиваться результатов. Я думаю, что сегодня людей будет очень много", — отметил Давид Сакварелидзе.

Напомним, несмотря на более 130 задержанных за два дня протеста, грузины в Тбилиси заставили партию власти отозвать возмутивший общество закон об иноагентах. Однако точку на этом протестующие не ставят, уже раздаются призывы собраться вечером в 19:00 по местному времени, чтобы отпраздновать победу и продемонстрировать властям, что уклоняться от европейского вектора недопустимо.

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