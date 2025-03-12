Ивано-Франковск гудит из-за мистических взрывов, раздавшихся один за другим у вокзала: что известно

Что известно о раненых и разрушениях.

Два взрыва прогремели в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала. 16-летний парень погиб. Еще трое юношей получили ранения. В их числе 15-летний подросток. Он в крайне тяжелом состоянии, остался без ног.

Один из взрывов произошел в многоэтажке. В квартире, которую, по неофициальной информации, сдают в аренду посуточно. 15 жителей дома эвакуировали. Больше подробностей корреспондентка ТСН Алла Пасс рассказала в сюжете.

Взрывы раздались один за другим вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске. Спасатели, медики, полиция были немедленно подняты на ноги.

Взрывы в Ивано-Франковске: что известно

Первый взрыв произошел во дворе пятиэтажки. Погиб 16-летний юноша. Еще трое ранены. Старшему из них 23 года. Всех доставили в больницу.

Проходит каких-то 17 минут и на другом конце Привокзальной площади еще один взрыв. В этот раз на 9-м мансардном этаже жилого дома. Повреждены несколько квартир. Огонь охватил 400 квадратных метров кровли. Но к счастью обошлось без жертв.

"Взрыв произошел в квартире на 9 этаже 9-этажного дома. Неустановленного предмета с последующим горением. На месте взрыва спасены четыре человека из заблокированных квартир 8 и 9 этажа. Есть очень большие повреждения окон, есть разрушение квартиры, перегородок, стен на 9 этаже”, – рассказал и.о. ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Олег Кушнирук.

Взрывы в Ивано-Франковске/Скриншот по видео ТСН

“Услышал один взрыв где-то поблизости. Потом второй и уж такой шум. Окно открыл и уже горела крыша в доме. Я живу в этом доме”, – рассказал местный житель.

В обоих случаях взорвались неизвестные предметы, говорят в полиции, но больше ничего не комментируют. На месте работают взрывотехники. Подробности обещают со временем.

Взрывы в Ивано-Франковске/Скриншот по видео ТСН

Ранее мы писали о том, что вечером в Ивано-Франковске прогремели взрывы у железнодорожного вокзала.

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