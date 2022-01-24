Ивано-Франковская область снова оказалась в "красной" зоне: как ограничение в регионе

В области распространяется "Омикрон".
Ивано-Франковская область первой с сегодняшнего дня, 24 января, попала в "красную" зону карантина из-за роста случаев коронавируса.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 января.
На Прикарпатье стремительно растет количество больных – хотя больницы еще не переполнены. Ширится штамм "Омикрон". Он очень заразен, но относительно легко переносится. Именно поэтому большинство больных лечатся дома, говорят медики. Благодарны и вакцинации.
Впрочем, чтобы остановить распространение вируса, карантинные ограничения в регионе ужесточились. На дистанцию отправили старших школьников и по меньшей мере до 7 февраля. Младшие классы и садики пока работают в обычном режиме. Заведения питания, рынки, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы могут работать только при условии 100% вакцинации персонала и посетителей, наличия у них отрицательных ПЦР-тестов или экспресс.
Следующими кандидатами на переход в "красную" зону в Минздраве назвали Ровенскую и Львовскую области, а также Буковину. Кстати, во Львове и нескольких городах области учеников старших классов также уже отправили на дистанционку.
К слову, сегодня штаб по противодействию коонавирусу должен решить, как поступить дальше. В частности, к каким еще ограничениям прибегнуть, чтобы сдержать распространение вируса.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.