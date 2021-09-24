"Ивасюка повесили мертвым": прокурор рассказал о фальсификации по делу 40-летней давности

Повторное расследование обстоятельств гибели автора "Червоной руты" опровергло его самоубийство.

Возобновленное через много лет следствие по делу гибели известного украинского композитора Владимира Ивасюка, автора "Червоной руты" и еще более 100 популярных песен, пришло к выводу, что он не совершал самоубийство.

Об этом заявил 23 сентября в ток-шоу "Право на власть" Николай Голомша, который занимал должность первого заместителя генерального прокурора в 2014 году.

По его словам, когда это давнее дело подняли, то обнаружили немало подтасовок.

Право на владу

"Даже фальсификация доказательств лечения (Владимир Ивасюк проходил лечение в психиатрической клинике, что позволило советским следователям утверждать, будто он совершил суицид, находясь в депрессивном состоянии, — ТСН) была достаточно похабной. Симптоматика была одна — лекарства другие", — отметил прокурор.

Также Голомша утверждает, что повторное следствие установило настоящие обстоятельства его смерти. "Мы установили, что он был повешен мертвым", — сказал он.

Напомним, что в 2015 году во Львовской прокуратуре заявили, что обладают неоспоримыми доказательствами причастности к убийству композитора советских спецслужб, и передали дело в военную прокуратуру.

"Мы установили, что он был повешен мертвым" - Голомша вспомнил о расследовании смерти Ивасюка

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