Июль стал одним из самых жарких в истории человечества: вместе с духотой страны страдают от лесных пожаров

Июль стал одним из самых жарких в истории человечества: вместе с духотой страны страдают от лесных пожаров

Сейчас температурные отметки ползут вверх по всему миру.

Прошлый месяц стал одним из самых жарких в истории человечества. К таким выводам пришли европейские ученые.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 6 августа.

Новости мира: несколько европейских стран страдают от удушья и лесных пожаров

Сейчас температурные отметки ползут вверх по всему миру. На юге Европы они достигают иногда 47 градусов. Вместе с духотой несколько стран страдают от лесных пожаров. В Греции пламя охватило остров Эвбея. С тамошних пляжей эвакуировали почти сотню человек, переселяют понемногу и жителей близлежащих поселков. Тушат пожары полторы сотни пожарных, привлекли и авиацию. Пытаются потушить огонь и на итальянском острове Сицилия. Там сейчас еще около четырех десятков активных возгораний. Из-за сухой жаркой и ветреной погоды огонь быстро распространяется насаждениями. Огненная стихия охватила также горную местность в Северной Калифорнии. Пожары полностью выжгли несколько домов, местный отель, бар и заправку.

Напомним:

Украина поможет Греции бороться с масштабными пожарами, которые бушуют уже в окрестностях Афин .

. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь Турции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии. За это президент страны Реджи Эрдоган выразил благодарность.

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