Из 1000 жителей осталось 50: в освобожденные прифронтовые деревни возвращается жизнь

Десятки сел на Херсонщине и Николаевской области, которые еще два месяца назад были прифронтовыми, а сейчас в глубоком тылу, начинают оживать. Несмотря на то, что во многих населенных пунктах не осталось ни одного уцелевшего здания, люди все же постепенно сюда возвращаются, говорится в ТСН.

В поселок Луч, на полпути из Николаева в Херсон, скелеты сожженных машин, разбитые снарядами здания, сотни воронок в асфальте. Линия фронта здесь была – совсем неподалеку. Самыми уцелевшими в поселке считают пятиэтажки, в которых только выбиты окна и иссеченные стены, но таких всего несколько.

Людмила выехала из поселка в начале войны, а сегодня приехала посмотреть на свою квартиру, хотя бы с улицы. Зайти внутри невозможно, потому что российская ракета залетела прямо под подъезд, разрушила бетонный навес и лестницу до третьего этажа. Но среди разрушенного и сожженного живут люди.

В общей сложности почти из тысячи людей, которые были здесь до войны, сейчас в поселке живут около 50. Хотя линия фронта уже далеко, местные до сих пор ночуют по подвалам, потому что теплее. Трубы от буржуек сигнализируют, где именно обустроили подземные жилища. “Десять месяцев, с тех пор как война началась, с первого дня войны. Там нет окон у нас, воды, газа нет”, – рассказывают жители о своих условиях.

Свет начали давать по часам, поэтому телевизор теперь играет роль не только тумбочки. Воду тоже – уже можно набирать, но только в подвалах. Еду готовят на газовом баллоне, в квартиры забегают только чтобы покупаться. К неудобствам уже привыкли, говорят местные. Главное, что сейчас ничего не грохочет на улице, как было раньше.

Полностью целого здания в поселке нет. Уничтожила русская артиллерия и деревенский детсад. "Мы здесь наводим порядки, да вокруг здания, забили окна, но нежилое помещение и внутри начинает штукатурка сыпаться", — говорит работница заведения.

Худшие разрушения из-за прилета в крыше, теперь оттуда затекает вода и добивает здание. Когда после обстрела загорелся пожар, директор заведения вместе с местными тушила его собственноручно. «Я мечтаю о том, что здесь дети будут учиться. Пусть будет двадцать детей в одной группе, как оно и было, но все же мы будем работать, я очень на это надеюсь”, — говорит директор Татьяна Головачева.

Но местные уверены, что из этих развалин появится новое, отстроенное, более красивое село и все вернутся домой.

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