Из 43 стран приехали только поляки: сотня полицейских в полной секретности выполняли миссию на деоккупированной Киевщине

Рассказывают, что базировались на гражданском объекте, поэтому миссию держали в строгой тайне, чтобы не подвергать опасности себя и людей, которые рядом.

Пять месяцев польские полицейские разминировали деоккупированные территории Киевской области. За время гуманитарной миссии расчистили около 350 тысяч квадратных метров территорий и более 17 километров дорог. О миссии стало известно только после возвращения контингента в Польшу, говорится в ТСН.

Их лица не показывают по телевизору, а об их работе открыто могут говорить только несколько командиров. Осенью прошлого года почти сотня польских с контерорестической службы приехали в Украину, чтобы помочь своим коллегам разминировать деоккупированные территории и все они добровольцы. “Я думаю, каждый задумывался над рисками. Когда мы выезжали на задание, то наверняка чаще всего звучал вопрос, вернемся ли все. Так пришлось, что мы работали в то время, когда россияне усилили свои атаки после инцидента на крымском мосту. И ни мы, ни украинцы не знали, что придумает Россия и как будут развиваться события дальше”, — говорит командир поляков Кшиштоф Функендорф.

“В Польше не летают бомбы, нет противовоздушных тревог. Но наши полицейские захотели поехать в Украину, чтобы помочь. Ведь это и наша война, каждая война есть война всех цивилизованных людей. То есть если у кого-то есть осознание жизни в цивилизованном мире, то он не будет мириться с тем, что убивают детей, забирающих безосновательно чьи-то земли, уничтожающие чьи-то дома”, — убежден командир боевого обеспечения Войцех Жмия.

Польские саперы ехали в места, густо усеянные минами и снарядами. Говорят, работали там, где до них после деоккупации никто еще не был. “Мы несли службу в Киевской области. Работали на аэродроме Чайка, расчищали дороги и леса, в том числе те места, где базировались россияне, разминировали территории там, где были их склады оружия. Когда работать в Севериновке несколько раз к нам приходили местные и говорили, что у них во дворе лежит ракета и они не знают, что с ней, так что мы ехали на это место и убирали опасный предмет”, — вспоминает Криштоф.

“Сложнее всего было в местах, где лежали противотанковые мины. Это была линия обороны на уровне Днепра, в окрестностях Мощун. Там была дорога усеяна противотанковыми минами, подход к ним, их локализация была сложна, в частности, из-за расположения рядом критической инфраструктуры — электростанции. Любая детонация могла повредить все линии и повлечь за собой отключение тока, который был так необходим. Мы тоже, как и целый Киев, боролись с нехваткой электроэнергии и своими действиями не хотели дополнительно повлиять на новые отключения”, — добавляет Войцех.

Работали вместе с украинскими пиротехниками, вместе обнаружили и уничтожили около двух тысяч единиц опасных и взрывчатых материалов — мины, гранаты, артиллерийские снаряды и почти 700 кг боевых обломков.

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Рассказывают, что базировались на гражданском объекте, поэтому миссию держали в строгой тайне, чтобы не подвергать опасности себя и людей, которые рядом. "Место дислокации такого большого столично контингента — 40 транспортных средств, 3 составили со специальным оборудованием, которое лучше всего в мире — работы, детекторы, специальные комбинезоны — все это могло привлечь внимание российской разведки и спровоцировать бомбардировку нашей базы", — говорят полицейские.

Их объединило желание помочь украинцам, и они не побоялись войны. Польша — единственная из членов полицейской оперативной группы "Атлас", объединяющая специальные конттеррористические подразделения Европейского союза, откликнулась на призыв Украины помочь в разминировании территорий и отправила своих людей в гуманитарную миссию.

“Из того, что знаю, 43 государства предложили помощь Украине, но уехали только поляки. Таков факт. Хочу отметить, что польские полицейские есть во многих контингентах, в Косово, в других странах мира, но это объединенные контингенты под эгидой ЕС и других организаций. А эта миссия для помощи Украине за почти столетнюю историю польской полиции – первая самостоятельная операция, созданная исключительно полицией», – говорит Криштоф.

После возвращения польские саперы получили из рук своего президента высшие государственные награды за доблесть. Анджей Дуда поблагодарил добровольцев, рискуя своей жизнью защитить гражданских украинцев от смертельной опасности.

Это было 5 месяцев работы в постоянном стрессе, 5 месяцев ракетных угроз и ночевок в бомбоубежищах, говорят польские саперы и пиротехники. В то же время, это было 5 месяцев благодарности от простых украинцев за всю ту поддержку и помощь, которую Польша оказывает Украине во время войны.

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