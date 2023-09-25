Из 600 жителей осталось десяток: как живут люди в уничтоженных селах Николаевщины и что они говорят

Из-за войны России против Украины жители сел Любомировка и Кобзарцы Николаевской области 9 месяцев прожили без света, газа и воды из-за постоянных обстрелов со стороны оккупированной ранее Снигиревки. Лишь после того, как там стало тихо в эти поселки возвращаются люди, чтобы восстанавливать свое жилье.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Из 600 жителей села Любомировка осталось всего десять человек

Поселок Любомировка расположен у реки Высунь до полномасштабного вторжения насчитывал шесть сотен жителей, сейчас здесь едва наберется с десяток местных.

Местная школа разрушена российскими авиаударами с уцелевшей фасадной табличкой и детской надписью 1 сентября на заборе. Учебное заведение, превращенное в руины восстанавливать бессмысленно. В поселке не осталось семей с детьми школьного возраста.

Уничтоженная школа

Инна Семеновна за 91 год жизни в родном селе застает уже вторую полномасштабную войну. Дом после авиаударов вместе с дочерью подчинили, чтобы в нем можно было жить. Несмотря на свой почтенный возраст, на огороде возится сама.

Инна Семеновна / Фото: ТСН.ua

Собственными силами и с помощью детей Ольга перекрывает крышу поврежденного дома. Во время российского вторжения в прошлом году вместе с мужем уехали на запад Украины. Этой зимой планируют обживаться в родном селе.

"Как вернулись – не было впереди одного окна, позади всех не было, крыша была разрушена", – говорит местная жительница Ольга Мосейчук, которая отмечает, что восстанавливать дом им помогают дети.

Ольга Мосейчук

В селе Кобзарцы только недавно появилась вода

В соседнем селе Кобзарцы, которое российские войска тоже обстреливали из оккупированной Снегиревки, люди тоже восстанавливают дома собственными силами. Кумы Елена и Наталья вспоминают, как выживали под постоянными обстрелами – без света, газа и воды.

"Три "прихода" у нас было один во двор, то окна разбомбило. Мы все позатыкали, черепицей подокрыли дом, а кухню стареньким шифером. Был "приход", нас не ранило, живые слава Богу, живы-здоровы, еды хватает, гуманитарки хватает — все есть. Слышим, что беда у людей переживаем за всех, за солдатиков переживаем", — говорит Наталья.

Разрушенный войной дом

Наталья, узнав, что в посадке за селом располагались украинские войска, ходила к ним с гостинцами.

Местные не понаслышке знают, какой ценой дается продвижение наших защитников и освобождение украинских городов и поселков. О том, что совсем рядом война напоминает украинский истребитель в небе.

"Побита церковь и разбиты двухэтажки с детскими вещами внутри. Так выглядит центральная улица Кобзарцев. Люди понемногу возвращаются в это село и наводят порядок на огородах возле своих почти разрушенных домов", — говорит корреспондент ТСН.

Свет в Кобзарцах появился через 9 месяцев после начала полномасштабного вторжения, воду на днях понемногу начали давать, говорит Мария. До этого даже без воды женщина умудрилась вырастить овощи на огороде.

"Садили клочок картофеля, лучка, немного чеснока. Но чеснок — такой несчастный, как это. Так мы живем живем, не горюем", — говорит Мария.

В село несколько раз в неделю привозят хлеб, раз в месяц приезжают медики, обследуют стариков и выписывают лекарства. Жители Кобзарцев надеются, что, несмотря на руины в их село, и в дальнейшем будут возвращаться люди.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Люди возвращаются! Разбитые Любомировка и Кобзарцы получают вторую жизнь

Напомним, как воины ВСУ защищают руины Марьинки, откуда виден Донецк.

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