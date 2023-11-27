"Из 88 человек из Попасной вышло 11": военный рассказал о реальных потерях Украины

Дмитрий Бублик рассказал о потерях в Попасной.
Из 88 украинских военнослужащих из оккупированного города Попасная Луганской области в начале полномасштабного вторжения вышло 11, в том числе две девушки-медика.
Об этом Герой Украины из Львова, мастер-сержант мотопехотного батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила Дмитрий Бублик рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.
“У меня было очень много подчиненного личного состава, очень много. Когда мы заходили в Попасную, было 88 человек. Это людей мобилизованных, без дополнения. То есть это люди, с которыми мы зашли в Попасную. Из 88 человек вышло 11, среди них две девушки-медика”, — рассказал Дмитрий Бублик.
По его словам, тогда было очень тяжело морально из-за большого количества погибших и раненых.
Напомним, в НАТО назвали ситуацию на фронте в Украине "очень сложной", с начала контрнаступления ВСУ линия фронта не сильно изменилась.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Самое откровенное интервью с Дмитрием Бубликом: о реальных потерях, ради чего россияне идут убивать!
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