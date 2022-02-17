Из артиллерии "били" почти повсюду: какая сейчас ситуация в зоне ООС

Из артиллерии "били" почти повсюду: какая сейчас ситуация в зоне ООС

По последним данным, количество населенных пунктов, которые "накрыли" снарядами террористы, достигло 50-ти.

Российские оккупанты сегодня начали волну массированных артиллерийских обстрелов из Водяного. В самое фронтовое село, где до сих пор живет шесть гражданских, вражеские мины со снарядами не долетели. Зато упали прямо на позициях наших защитников.

Об этом идет речь 17 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Бабки Зои из Водяного, что у побережья Азовского моря, оккупанты испортили ночной киносеанс. Женщина говорит, что собиралась засыпать, когда услышала звуки войны.

В поле перед селом, где шестерых гражданских жителей Водяного, а вместе с ними и остальную страну защищают украинские воины, прежде всего услышали вражеские пулеметные очереди. По словам бойцов, обстрел начался очень рано.

"Сегодня утром они так внезапно начали обстреливать нас, что мы даже удивились", — рассказывает боец с позывным "Ведьмак".

В наступление наши военные не ходили. Но именно такие басни с самого утра распространяли пропагандисты оккупантов. Завоевывать Ростовщину, говорят ребята, не планируют. Но учитывая, что напряжение последних дней, первые мысли, когда засвистели пули, были не слишком радужны.

Стрелковые обстрелы на Приазовье — явление, почти ежедневное. И кипы гильз тому прямое свидетельство. Сегодня укрытие бойцов не устояло, потому что падали здесь утром, почти час, российские тяжелые снаряды. Вражеские расчеты стреляли, очевидно, из глубокого тыла. Но утренняя атака, некоторые украинские военные, не была случайной, ведь накануне над их позициями кружил вражеский беспилотник. В расположении наших защитников обошлось без потерь.

Какая ситуация на грани разграничения в Луганской и Донецкой области

Обстрелы раздаются вдоль всей линии разграничения, из артиллерии "били" почти повсюду. По состоянию на 19.00 17 февраля, террористы на Донбассе 47 раз нарушили режим прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранены двое гражданских лиц.

Оккупанты обстреляли следующие населенные пункты: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Новозвановка, Станица Луганская, Пески, Госка Сизе, Авдеевка, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опытное, Гранитное и Старый Айдар.

По последним данным, количество населенных пунктов, которых "накрыли" снарядами террористы, достигло 50-ти. Под обстрелы попали такие населенные пункты, которые месяцами, а то и годами не попадали в список фронтовых сводок. Например, Врубовка расположена глубоко в тылу – на расстоянии 11 км. Из района оккупированного Первоймайска оккупанты вели огонь в направлении Гирского — 11 км от линии столкновения.

На сегодня ситуация на Приазовье — Широкино, Водяное, Талаковка, Павлополь — немного утихла. Но стрелковые очереди, единичные разрывы гранат раздаются до сих пор.

По информации разведки, на участке от Водяного до Павлополя на оккупированной части расположены 4-5 населенных пунктов – тоже на расстоянии 10-12 км в оккупированный тыл. На этих участках разведка зафиксировала немалое скопление вражеской техники, которая иногда стоит прямо на огородах местных жителей.

Авторы: Наталья Нагорная, Александр Моторный.

Напомним, в четверг, 17 февраля, около 9:30 российские оккупанты прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию.

Также террористы обстреляли территорию школы вблизи Попасной.

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