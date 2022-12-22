Из Бахмута в Белый дом: все, что нужно знать об историческом визите Зеленского к Байдену в США

Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме. Это первый зарубежный визит украинского президента с начала полномасштабной российской войны против Украины.

И, без преувеличения, историческая встреча, которую американский CNN сравнил с визитом Уинстона Черчилля в Вашингтон 81 год назад через несколько дней после нападения Японии на Перл-Харбор.

Параллелей действительно много. Черчилль тоже приезжал в Вашингтон в конце декабря 1941 года, долго уговаривая США стать на сторону добра во Второй мировой войне. Консенсус в Америке давно сформирован: Россия не может выиграть эту войну. Но между "не выиграть" и "проиграть" есть большая разница. В США продолжается борьба двух концепций победы Украины: одни считают, что за Крым украинцам нужно договариваться, а не воевать; другие – что Силы обороны Украины должны дойти до международно-признанных границ 1991 года.

Прием Зеленского в Белом доме, совместная пресс-конференция с Байденом и выступление в Конгрессе прошли в очень теплой и дружеской атмосфере. На улицах Вашингтона развевались желто-голубые флаги, президент Байден был в желто-голубом галстуке, а во время личной встречи Зеленский подарил ему боевую награду — медаль командира HIMARS из Бахмута. Украина впервые за 10 месяцев этой кровавой войны получит системы ПРО Patriot в новом пакете военной помощи на $1,8 млрд. Пока речь идет только об одной батарее, но, как сказал Байден: "Мы над этим работаем".

Когда же будут танки, истребители и дальнобойные ракеты? Пока что это решение в Белом доме не приняли. С каждой передачей нам нового оружия Вашингтон тестирует реакцию Путина. США не хотят чрезмерной эскалации войны, которая очень легко может выйти за границы Украины. США также не хотят неконтролируемых процессов в России, как это было и во время распада СССР. Но это не значит, что Вашингтон не хочет, чтобы Украина выиграла. Просто нам нужно больше работать над тем, чтобы в США стремились воплотить в жизнь именно украинскую формулу победы.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать о результатах и последствиях первого военного визита Зеленского в США.

"Неожиданный" визит

Для всех украинцев первый от 24 февраля зарубежный визит Владимира Зеленского в США стал настоящей неожиданностью. Всем хорошо известно, что не покидать страну во время войны было принципиальной позицией Зеленского. Хотя всем хорошо известно, что западные партнеры предлагали украинскому президенту эвакуироваться из Киева, потому что не были уверены, что Киев не упадет за первые три дня или недели полномасштабной войны.

"Мне нужно оружие, а не эвакуация". Именно эту фразу Зеленского по адресу США 26 февраля растиражировали все западные издания. Когда Силы обороны Украины разгромили российскую армию на севере и под Киевом, во властных кругах начали активно обсуждать возможность личного визита Зеленского в США, с одним только "но": это должен быть визит, где Украина получит мощное западное оружие, в частности, системы ПРО Patriot.

Для этого потребовалось целых 10 месяцев кровавой войны и откровенного геноцида украинского народа, трех сокрушительных поражений россиян на севере и под Киевом, Харьковщиной и Херсонщиной, а также уничтожение Россией более 50% критической инфраструктуры Украины. К тому же для Украины было не совсем понятно, что именно США считают победой Украины. В начале ноября ТСН.ua писал, как абсолютно все ведущие американские издания сообщали о необходимости переговоров с Россией именно здесь и сейчас. Также о "окне" для переговоров тогда неожиданно заявил и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Это было еще до освобождения Украиной Херсона и в разгар активных закрытых переговоров по линии Вашингтон-Москва по поводу катастрофических последствий для России и Путина лично, если Кремль все же решится применить ядерное оружие. В Киев даже приезжал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, который, по информации американских СМИ, советовал Зеленскому подумать о более реалистических условиях для начала переговоров с РФ, в частности, по Крыму. Чуть позже после очередного "Рамштайна" о необходимости переговоров с Россией снова высказался Марк Милли.

В Украине это без преувеличения восприняли как измену. Поэтому визит Зеленского в Вашингтон – это еще и возможность выяснить, продолжат ли США поддерживать Украину, когда наши Силы обороны будут готовы освобождать Крым. Однако и у Вашингтона были свои претензии к Киеву. Самая большая заключалась в определенной неблагодарности украинской власти за оказанную помощь, потому что США были и остаются самым большим нашим военным и финансовым донором. Особенно остро это можно было ощутить во время предвыборной кампании в Конгресс США, во время которой камнем преткновения между демократами и республиканцами была помощь Украины.

Поэтому первый зарубежный визит Зеленского именно в США можно назвать "win-win" историей, когда и Украина получает первую батарею ПРО Patriot, о чем так долго просила, и Белый дом может показать внутренней аудитории и всему миру, не отступающему от главной цели. Байден: в решающей битве демократий и автократий, цивилизованный демократический мир должен победить.

Новая фаза войны

Поэтому, да, первый заграничный визит Зеленского в США нельзя назвать уже таким неожиданным, как бы это ни казалось на первый взгляд. Американские СМИ сообщали, что для этого США предоставили свой американский военный самолет. А вот чтобы вылететь в Вашингтон, Зеленский, как и все украинцы, сначала добрался до польского Перемышля.

"Надеюсь, что вы хорошо долетите, Владимир. Я рад, что вы здесь. Нам есть о чем поговорить", — написал Джо Байден в Twitter за несколько часов до прибытия Зеленского в Вашингтон.

Украинский президент приехал в США почти из Бахмута, где был во вторник, 20 декабря, на 300-й день полномасштабной войны. Именно за Бахмут с августа развернулась ожесточенная борьба. Россия бросает все туда. Именно поэтому поездка Зеленского в Бахмут была столь необходимой и символической. Визиту в США также предшествовали достаточно громкие заявления военного и политического руководства Украины, в частности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по поводу накопления и подготовки Россией дополнительных 200 тыс. резервов, которые могут бросить для следующего большого наступления, не исключено, что и для второго похода в Киев.

Непосредственно в день Зеленского визита в Вашингтон, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующие 2-3 месяца войны станут решающими, а Россия может пойти на объявление общей мобилизации и закрытия границ для выезда мужчин до 65 лет.

Весь мир видит, что у Путина агония. Однако менять свои первоочередные цели в отношении Украины он не собирается. Именно поэтому впервые за три года в понедельник, 19 декабря, Путин приехал в Лукашенко. Очевидно, как можно больше, чтобы втянуть белорусскую армию в войну; как минимум – чтобы подготовить почву для второго наступления на Киев и (или) Волынь (с возможным захватом Ровенской АЭС) с территории Беларуси.

За несколько часов до прибытия Зеленского в Вашингтон координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби тоже заявил, что начинается новая фаза этой войны. Ну а Кремль подтвердил, что планирует новое большое наступление.

Ядерная триада

Действительно именно в среду, 21 декабря, Путин с Медведевым это наглядно продемонстрировали. Правда, получилось довольно бестолково.

Во-первых, все началось с сообщений российских пабликов, что безумный замглавы Совбеза РФ Медведев неожиданно приехал в Си Цзиньпин в Китай передать какое-то письмо лично от Путина.

Во-вторых, не успела спикер Рады Федерации РФ Валентина Матвиенко опровергнуть слухи о "второй" волне мобилизации в России, как министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны предложил Путину увеличить численность ВС России до 1,5 млн. Ну, а Путин, выступая на этой же коллегии, снова заговорил о "ядерной триаде" и каких-то "угрозах России со стороны НАТО".

"Путин не намерен останавливать эту войну", — очень точно сказал Байден на итоговой пресс-конференции с Зеленским.

Именно поэтому для обороны от вражеских ракет США предоставляют Украине системы ПРО Patriot, о которых американские СМИ пишут как о "золотом стандарте" ПВО США. Они достаточно дорогие. Одна батарея – это более $1 млрд. Залп, по словам экспертов, – это еще около $0,4 млрд. Именно Patriot способны сбивать баллистические ракеты. Россия уже била по Украине "Искандерами". Однако, по информации украинского Минобороны, этих ракет в России осталось всего 13%. Поэтому Москва использует ракеты для систем С-300, которые запускает по баллистической траектории, и уже который месяц надеется получить баллистические ракеты из Ирана.

Даже Турция не получила Patriot от США. Есть еще один любопытный нюанс. Военные эксперты также говорят, что в странах-членах НАТО системы Patriot в основном используются для закрытия неба над военными аэродромами, где базируются истребители. Поэтому начало передачи Украине систем Patriot можно считать первым шагом к предоставлению, например, F-16. К тому же это сигнал другим странам. И они его уже получили. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия, вслед за США, не прочь также предоставить Украине системы ПРО, но пока нет свободных налицо.

Это очень по-немецки. Берлин до сих пор не может решиться на передачу Украине танков Leopard-2, кивая в сторону США. Мол, пусть сначала дадут свои американские танки, а потом и мы. Однако Украине не совсем подходят американские Abrams. Дело в логистике и ремонте. Конечно, ближе и удобнее это делать по-соседству. Именно поэтому нам нужны немецкие танки.

Украинская формула победы

Какова была главная цель первого военного визита в США именно для Зеленского?

Во-первых, показать всему американскому обществу, как украинская власть и украинский народ им благодарны за огромную помощь в войне против Украины.

Во-вторых, лично обратиться к республиканцам и демократам с трибуны Конгресса, который уже с января будут контролироваться республиканцами после промежуточных выборов в ноябре. Украине было важно показать, что помощь США реальна, Украина устояла, поэтому украинский президент смог уехать из страны. Ведь именно на огромных объемах помощи республиканцы спекулировали во время предвыборной кампании.

Почему для Байдена визит Зеленского был столь важен?

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По последним опросам общественного мнения, 54% американцев поддерживают оказание помощи Украине. Однако и американцам, и Байдену нужно знать, как в Киеве видят формулу украинской победы, при каких условиях и когда может наступить момент для переговоров с Россией. Именно эти вопросы появляются во всех статьях передовых американских изданий по итогам визита Зеленского в США.

The New York Times в статье о тупике для Киева на фронте скорее пишет о том, сколько еще оружия, боеприпасов и техники понадобится Украине, чтобы победить. Однако авторы все же приходят к выводу, что с американской помощью украинские силы смогут продвинуться.

США подготовили для Украины $47 млрд пособия на 2023 год. Однако, по мнению The Washington Post, предоставление Киеву более мощного оружия, например ракеты ATACAMS или других систем, способных поражать цели непосредственно на территории России, может расколоть единство стран-членов НАТО, которые не хотят воевать с Россией. Это частично подтвердил и Байден на пресс-конференции с Зеленским.

Украинский президент, по его словам, представил Байдену "украинскую формулу" победы из 10 пунктов (впервые о нем Зеленский сказал на саммите G20), которая хорошо известна всем украинцам, и предложил провести мирный саммит уже этой зимой (нечто вроде Крымской платформы — ред. .).

"Среди западных стран, сплотившихся в поддержку Зеленского, сохраняется обеспокоенность тем, каким может быть его долгосрочный план. Со своей стороны, Байден сказал, что Зеленский должен "решать, как он хочет, чтобы война закончилась", — давнее мнение, которое оставляет многие вопросы без ответов", — пишет CNN.

В некоторых западных столицах до сих пор не понимают, почему война, по их мнению, длится так долго, сколько еще нужно помогать Украине, и собственно почему украинское руководство просто не может сесть и договориться с Россией. И это во времена, когда полномасштабная война длится почти год. В Белом доме нет четкого понимания, почему, например, украинцы не хотят договариваться с россиянами о Крыме и Донбассе. Особенно о Крыме, потому что, по мнению некоторых в Вашингтоне, это может привести к ядерной войне.

"Мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы война закончилась. И в день, когда президент Зеленский готов говорить с россиянами, он сможет добиться успеха, потому что к тому – победит на поле боя", – подчеркнул Джо Байден.