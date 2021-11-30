Из банкомата в Киеве неизвестные украли более миллиона гривен

Злоумышленников разыскивают.
Сегодня на рассвете жителей микрорайона Бортничи на левом берегу Киева напугал мощный разрыв — двое неизвестных взорвали банкомат.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Взрыв был такой силы, что части фасада здания разлетелись на десятки метров. В полиции Киева говорят, что злоумышленникам удалось утащить кассеты с деньгами и сбежать.
По данным источников ТСН, речь идет о значительной сумме – более миллиона гривен, но сейчас следователи и сотрудники банка еще устанавливают точный размер убытков.
Самих подрывников сейчас ищут.
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