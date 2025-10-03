ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Из больничного в отпуск: новые детали в скандале с шортами в школе Киева

Директор гимназии на Печерске так и не объяснила свое поведение.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Скандал в киевском лицее

Скандал в киевском лицее

Скандальная директор киевского лицея, которая не пускала детей в шортах в школу, неожиданно поправилась после длительного больничного.

Как рассказали ТСН.ua в отделе образования и инновационного развития Печерского района, директор долгое время находилась на больничном, который постоянно продлевала.

«С 29 сентября по 3 октября директор находится в отпуске. Объяснение она должна предоставить согласно законодательству в первый рабочий день после ухода из больничного или отпуска», — сообщили в отделе образования и инновационного развития.

Там не смогли прокомментировать, когда госпожа директор выйдет на работу и наконец объяснит свое поведение по поводу инцидента с не допуском детей на обучение в школе, который случился еще 2 сентября.

Ранее мы рассказывали, что после громкого скандала, связанного с недопуском учеников в шортах в школу, директор Лицея №109 продлила свой больничный.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie