Из больничного в отпуск: новые детали в скандале с шортами в школе Киева

Скандал в киевском лицее

Реклама

Скандальная директор киевского лицея, которая не пускала детей в шортах в школу, неожиданно поправилась после длительного больничного.

Как рассказали ТСН.ua в отделе образования и инновационного развития Печерского района, директор долгое время находилась на больничном, который постоянно продлевала.

«С 29 сентября по 3 октября директор находится в отпуске. Объяснение она должна предоставить согласно законодательству в первый рабочий день после ухода из больничного или отпуска», — сообщили в отделе образования и инновационного развития.

Реклама

Там не смогли прокомментировать, когда госпожа директор выйдет на работу и наконец объяснит свое поведение по поводу инцидента с не допуском детей на обучение в школе, который случился еще 2 сентября.

Ранее мы рассказывали, что после громкого скандала, связанного с недопуском учеников в шортах в школу, директор Лицея №109 продлила свой больничный.