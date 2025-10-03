- Дата публикации
Из больничного в отпуск: новые детали в скандале с шортами в школе Киева
Директор гимназии на Печерске так и не объяснила свое поведение.
Скандальная директор киевского лицея, которая не пускала детей в шортах в школу, неожиданно поправилась после длительного больничного.
Как рассказали ТСН.ua в отделе образования и инновационного развития Печерского района, директор долгое время находилась на больничном, который постоянно продлевала.
«С 29 сентября по 3 октября директор находится в отпуске. Объяснение она должна предоставить согласно законодательству в первый рабочий день после ухода из больничного или отпуска», — сообщили в отделе образования и инновационного развития.
Там не смогли прокомментировать, когда госпожа директор выйдет на работу и наконец объяснит свое поведение по поводу инцидента с не допуском детей на обучение в школе, который случился еще 2 сентября.
Ранее мы рассказывали, что после громкого скандала, связанного с недопуском учеников в шортах в школу, директор Лицея №109 продлила свой больничный.