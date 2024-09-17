Из бюджета ежегодно "исчезает" 10 млрд долларов: кто курирует украинскую налоговую и какие там схемы

Налоговики все больше говорят о неминуемом и значительном повышении налогов в Украине. А между тем в самой налоговой подлинное перераспределение должностей и сфер влияния. Громкие скандалы, уголовные дела, аресты, увольнение – это все происходит по всей Украине. И с теми людьми, кто, казалось бы, в своих должностях вечен.

Об этом говорится в материале проекта "Хапуга.ua".

Что известно о погоревшем на взятке Дмитрии Нефедове

Дмитрий Нефедов – исполняющий обязанности заместителя начальника киевского, столичного управления ГНС. Точнее, уже бывший исполняющий обязанности. В июле этого года его задержали со взяткой, с поличным. Взятка, кстати, довольно небольшая – 3 000$.

Это был лишь один из траншей взятки. И это только за то, чтобы выдать одну лицензию одной компании, которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами.

«Если взять там налоговую милицию, там было 22 генерала. 22 генерала налоговой милиции все мультимиллионеры. Любой человек, который поработал на руководящей должности в налоговой службе, это все мультимиллионер», - говорит Павел Себастьянович, эксперт по налоговой политике

ДПС / Фото: скриншот с видео

В решении суда об аресте Нефедова несколько раз упоминается мессенджер на телефоне налоговика. И из решения следует, что в том числе благодаря телефону его и поймали. Поэтому, возможно, правоохранители получили доступ к переписке топ-чиновника.

А еще СМИ со ссылкой на свои источники уверяли, что у Дмитрия Нефедова еще и изъяли много неофициальных, черных записей. Также - что с правосудием Нефедов сотрудничает, и активно. И, возможно, рассказал о своих коллегах немало интересного.

Кадровые изменения в налоговой

Так это или нет - точно неизвестно. Но известно, что после того в налоговой началось кое-что странное, и скандальное. Руководитель направления налогообложения юридических лиц ГНС Украины Татьяна Гречаная заведовала в том числе и сферу акцизов. На которой Дмитрий Нефедов и погорел. Она курировала его работу, а по данным экспертов еще и привела его на высокую должность.

По сути начальница Нефедова Татьяна Гречаная - вскоре вдруг увольняется. Увольняется с одной из самых мощных должностей во всей налоговой. По собственному желанию, по крайней мере официально.

За неделю до нее уходит с должности даже заместитель председателя ГФС Михаил Титарчук. Он всю жизнь строил карьеру топ-чиновника. И довольно успешно. И вдруг без объяснений просто уходит.

Михаил Титарчук / Фото: скриншот с видео

Другим серьезным налоговикам пришлось уйти уже не совсем добровольно. И не только с должности, но и под статью. И повсюду "проблемы" у тех, кого называют "людьми Гречаной". То есть, эта вертикаль начинает рушиться.

Кто стоит за Дмитрием Нефедовым?

Но главный вопрос - кто за этим стоит? Кто решил разрушить эту систему? И почему именно сейчас?

У Дмитрия Нефедова биография неординарная. Еще несколько лет назад работал обычным лаборантом в школе на Луганщине.

И за невероятно короткий срок Нефедов прошел путь до заместителя главы Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Ключевой момент в карьере Нефедова - это назначение на должность в Департаменте, которым руководила собственно Татьяна Гречаная. И Нефедов не единственный "молодой кадр" в ГНС. Там еще немало очень высокопоставленных чиновников сделали карьеру быстро и без должного опыта, и даже квалификации.

Татьяна Гречневая и Дмитрий Нефедов / Фото: скриншот с видео

Что известно о Евгении Сокуре и кто за ним стоит

Главный в этой молодой команде Евгений Сокур – и.о. заместителя главы Государственной налоговой службы Украины. Хотя "обязанности выполняет" уже более 2,5 лет, и за это время снискал славу "непотопляемого" в налоговой.

Евгений Сокур / Фото: скриншот с видео

Его карьера – это что-то невероятное. 2019 год – обычный помощник народного депутата, юрист, и буквально вчерашний студент. А уже в 2022 – он второй человек в Государственной налоговой службе. Ни профильного образования, ни опыта работы в налоговой сфере. Так в чем секрет?

А секрет в этом человеке: Даниил Гетьманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики.

Даниил Гетманцев / Фото: скриншот с видео

"Сокор и Гречана были его помощниками, он своих помощников поставил на эти должности. Или своих сотрудников, он же юрист, у него там юридическая компания и его сотрудники сейчас работают в этих налоговых органах", — говорит Павел Себастьянович, эксперт по налоговой политике.

Следовательно, Гетманцев расставляет буквально своих помощников на лакомые должности. К примеру, Сокура и Гречану. А вот Нефедов и Рыженкова – это его протеже.

"Он назначает этих людей, подают этих людей его помощники. Татьяна Гречаная, которая уже кстати уволена, Евгений Сокур. Они это подают министру финансов, министр финансов все согласовывает и назначаются люди, которые даже просто по своему штату не имеют права занимать эти должности", - говорит Павел Себастьянович, эксперт по налоговой политике.

"У нас есть проблема в налоговой службе, что там исчезает примерно примерно от 400 миллиардов гривен ежегодно. То есть каждый год из бюджета исчезает где-то 10 млрд долларов. Вот такая безумная цифра. Во время войны это не прекратилось и продолжает исчезать", - говорит Павел Себастьянович, эксперт по налоговой политике.

Что известно о схеме с блокировкой накладных

Одна из самых скандальных схем - это блокировка налоговых накладных. По замыслу, она должна была бы бороться с возвратом фиктивного НДС. Вместо этого превратилась в мощный инструмент давления на бизнес.

"Схема в Украине, когда в каждой налоговой службе, в каждой областной налоговой создана комиссия по блокировке-разблокировке налоговых накладных. С помощью этой комиссии можно остановить, заблокировать любое предприятие, конфисковать со счетов этот налог на добавленную стоимость", - объясняет Павел Себастьянович, эксперт по налоговой политике

Представьте себе: вы - честный предприниматель. Вы платите все налоги. И вдруг ваши накладные просто блокируют. Ваш бизнес просто останавливается. И единственный способ разблокировать его - дать взятку.

Вот так, к примеру, и предложили сделать харьковские налоговики в начале 2024 года.

"В начале 2024 года один из отделов главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области планирует провести проверку ряда компаний относительно правильности начисления налогов и сборов. Чтобы проверка прошла гладко и без негативных последствий, руководство высказывает просьбу предоставить 150 000 долларов США", - говорится в расследовании.

Тогда ими руководил Василий Гладченко. Как говорят эксперты, он тоже входит в так называемую «региональную» сеть ставленников Гетманцева-Сокура. И взяточники попали на крючок правоохранителей.

В начале года была арестована одна из работниц харьковской налоговой. И она начала свидетельствовать против руководства, против Василия Гладченко. А вот он в свою очередь, как говорят, тоже начал сдавать своих кураторов в столице. И сейчас ждет решения суда. Возможно, его показания тоже повлияли на то, что кураторы начали с должностей просто убегать.

Что известно о Екатерине Рыженковой

А 4 сентября 2024 года разражается новый скандал. На этот раз - вокруг Екатерины Рыженковой. Она возглавляет в ГНС Департамент трансфертного ценообразования. И, поговаривают, тоже входит в «команду Гетманцева»

"Трансфертное ценообразование - это цена, которая заявляется субъектом внешнеэкономической деятельности, то есть когда кто-то что-то экспортирует он заявляет какую-то цену, когда кто-то что-то импортирует он тоже на таможне за намит заявляют цену и от этой цены уже идут все начисления НДС пошлины и потом возмещение НДС, если это экспорт. Ну если базироваться на тех фактах, которые публикует Влад Сидоренко, она ездила в Россию до полномасштабной войны. Там есть какое-то имущество, которое она переоформляла, там ну очень интересная ситуация", - говорит Павел Себастьянович, эксперт по налоговой политике.

По данным журналиста Влада Сидоренко, Рыженкова получила российский паспорт вскоре после аннексии Крыма, еще в 2014 году. Он из собственных источников опубликовал данные реестров. Утверждает - Рыженкова тогда не раз приезжала на полуостров.

Еще одна интересная ситуация - дальше ее карьера в украинской налоговой службе стремительно взлетает вверх. С 2015 по 2019 год она занимает должность заместителя председателя налоговой службы Житомирской области. А потом переходит в центральный аппарат ГНС.

А в 2019 году оккупационные власти выделили ей земельный участок на полуострове. Село Куротное, Ленинский район, оккупированный Крым. И вот тогда она наконец занимает одну из стратегически важных должностей.

"Это фактически человек который формирует поступления налога на прибыль в наше государство или подтверждение, или опровержение каких-то документов. То есть все схемы, которые образуются по возмещению НДС по минимизации НДС при импорте при минимизации акцизных платежей и платежей пошлин все это зависит от этого Департамента", - говорит Павел Себастьянович, эксперт по налоговой политике

И это не просто скандал. Это вопрос национальной безопасности.

Но еще в сентябре 2023 года госпожа Рыженкова приобрела квартиру в Киеве. И не какую-нибудь, на более чем 80 квадратных метров.

Интересно, а откуда у государственной служащей средства на такую недвижимость? Давайте посмотрим на ее официальные доходы. 660 тысяч гривен в год. Неплохо, но достаточно ли для покупки квартиры в Киеве?

Ездит Рыженкова на автомобиле BMW X3 2017 года выпуска.

"Какие еще есть «скелеты в шкафах» топовых налоговиков? Надеемся, правоохранители во всем разберутся. И будут смотреть на реальные дела, а не на фамилии покровителей. Ведь пока «подчиненные» с должностей уходят - их "руководитель" Сокур остается. Хотя, по слухам, он уже тоже в поле зрения правоохранителей. И может быть следующим", - говорится в материале проекта „Хапуга“.

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