"Они были здесь": семья из Херсонщины показала изуродованный дом, где оккупанты устроили пункт наблюдения (видео)

Строители Днепропетровщины планируют восстановить 220 домов на деоккупированной Херсонщине. В большинстве сел возводить дома придется с нуля, но нужно успеть, чтобы до холодов люди вернулись в родные дома.
Днепропетровщина берется восстановить три села на Херсонщине в рамках проекта "Пліч-о-пліч". Это инициатива, в которой 15 областей страны помогают восстановить деоккупированные и пострадавшие от российской агрессии населенные пункты Херсона.
Об этом в сюжете рассказала корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.
"Пліч-о-пліч" — всеукраинский пилотный проект. Чтобы восстановить 26 изуродованных врагом сел Херсонщины, сплотятся 15 регионов страны. Днепропетровщина за счет областного бюджета взялась отстраивать три села — Староселье, Ольгино и Бобровый кут.
"Совместно мы определили приоритеты в восстановлении, строители сделали замеры и просчитали стоимость восстановления — отремонтировать разбитые фасады, изменить крыши и окна, кое-где установим новые ограждения", — рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Староселье
Российские оккупанты оставили за собой в домах в Староселье надписи "Алтай-сила", грязь, разбитую крышу и окна и кучу окурков.
Жительница дома Анастасия сейчас ждет второго ребенка. Чтобы она не видела изуродованное жилище изнутри, мужчина долго ее сюда не пускал — берег. Когда женщина увидела состояние собственного дома, ужаснулась. Оказалось, в доме оккупанты устроили пункт наблюдения.
"Они были здесь. Диван это не наш, они откуда-то принесли его. Там они жили, а пункт [наблюдения] у них на чердаке был. Там было отлично видно ту сторону, она была неоккупирована", — предполагает Анастасия.
Таких домов в Староселье восстанавливать придется около сотни. Кроме того, отстроить нужно местное здание культуры и магазин.
Ольгино
Ольгино — еще один населенный пункт Херсона, который разбили россияне. Местный житель Николай продержался здесь всю оккупацию. Берег дом, хозяйство и ухаживал за соседским скотом. Сам чуть не погиб.
"Собака возле меня, куча коров приходит, потому что воду таскаю для 30 коров. Такой был момент: воду тяну, собаки лают, то кричит так, то кричит так, и здесь "прилет" 60 метров от меня", — вспоминает Николай.
Его дом разбит, а хозяйство побито. От некогда исправного трактора оторвало колесо. Теперь стоит без дела.
Бобровый кут
Село Бобровый кут в Херсонской области в оккупации было 9 месяцев. Большинство жителей уехали, а в их домах хозяйничали россияне. От зависти уничтожали и воровали все, что видели.
Местная жительница Ольга рассказывает, что оккупанты, вероятно, "увидели, что мы очень хорошо живем и сказали, что так жить нельзя". Они сначала обворовали дома, а потом еще и все сожгли. Девушка ходит по пепелищу, который когда-то был ее домом. От большого дома остались голые стены.
Дом, который бы не пострадал во время оккупации, здесь не найдешь, говорит староста. За свой счет жителям всего не отстроить.
"Очень большая у нас надежда на нашу и на вашу Днепропетровщину. Обещают нам все это восстановить, чтобы люди вернулись, потому что им некуда. Мы надеемся на то, что наше село возродится", — говорит староста села Бобровый кут Любовь Кравец.
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