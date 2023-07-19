"Они были здесь": семья из Херсонщины показала изуродованный дом, где оккупанты устроили пункт наблюдения (видео)

Строители Днепропетровщины планируют восстановить 220 домов на деоккупированной Херсонщине. В большинстве сел возводить дома придется с нуля, но нужно успеть, чтобы до холодов люди вернулись в родные дома.

Днепропетровщина берется восстановить три села на Херсонщине в рамках проекта "Пліч-о-пліч". Это инициатива, в которой 15 областей страны помогают восстановить деоккупированные и пострадавшие от российской агрессии населенные пункты Херсона.

Об этом в сюжете рассказала корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.

"Пліч-о-пліч" — всеукраинский пилотный проект. Чтобы восстановить 26 изуродованных врагом сел Херсонщины, сплотятся 15 регионов страны. Днепропетровщина за счет областного бюджета взялась отстраивать три села — Староселье, Ольгино и Бобровый кут.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак / Фото: ТСН

"Совместно мы определили приоритеты в восстановлении, строители сделали замеры и просчитали стоимость восстановления — отремонтировать разбитые фасады, изменить крыши и окна, кое-где установим новые ограждения", — рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Староселье

Разрушенный дом в Староселье Херсонской области / Фото: ТСН

Российские оккупанты оставили за собой в домах в Староселье надписи "Алтай-сила", грязь, разбитую крышу и окна и кучу окурков.

Жительница дома Анастасия сейчас ждет второго ребенка. Чтобы она не видела изуродованное жилище изнутри, мужчина долго ее сюда не пускал — берег. Когда женщина увидела состояние собственного дома, ужаснулась. Оказалось, в доме оккупанты устроили пункт наблюдения.

Жительница Староселья Анастасия показывает разрушенный россиянами дом / Фото: ТСН

"Они были здесь. Диван это не наш, они откуда-то принесли его. Там они жили, а пункт [наблюдения] у них на чердаке был. Там было отлично видно ту сторону, она была неоккупирована", — предполагает Анастасия.

Разрушенный дом в Староселье Херсонской области / Фото: ТСН

Таких домов в Староселье восстанавливать придется около сотни. Кроме того, отстроить нужно местное здание культуры и магазин.

Ольгино

Разрушенный дом в Ольгино Херсонской области / Фото: ТСН

Ольгино — еще один населенный пункт Херсона, который разбили россияне. Местный житель Николай продержался здесь всю оккупацию. Берег дом, хозяйство и ухаживал за соседским скотом. Сам чуть не погиб.

Местный житель Ольгиного в Херсонской области — Николай / Фото: ТСН

"Собака возле меня, куча коров приходит, потому что воду таскаю для 30 коров. Такой был момент: воду тяну, собаки лают, то кричит так, то кричит так, и здесь "прилет" 60 метров от меня", — вспоминает Николай.

Вражеские "прилеты" уничтожили технику местного жителя в Ольгино / Фото: ТСН

Его дом разбит, а хозяйство побито. От некогда исправного трактора оторвало колесо. Теперь стоит без дела.

Бобровый кут

Разрушенный дом в селе Бобровый угол на Херсонщине / Фото: ТСН

Село Бобровый кут в Херсонской области в оккупации было 9 месяцев. Большинство жителей уехали, а в их домах хозяйничали россияне. От зависти уничтожали и воровали все, что видели.

Местная жительница Ольга рассказывает, что оккупанты, вероятно, "увидели, что мы очень хорошо живем и сказали, что так жить нельзя". Они сначала обворовали дома, а потом еще и все сожгли. Девушка ходит по пепелищу, который когда-то был ее домом. От большого дома остались голые стены.

Местная жительница села Бобровый угол на Херсонщине — Ольга / Фото: ТСН

Дом, который бы не пострадал во время оккупации, здесь не найдешь, говорит староста. За свой счет жителям всего не отстроить.

Староста села Бобровый угол на Херсонщине — Любовь Кравец / Фото: ТСН

"Очень большая у нас надежда на нашу и на вашу Днепропетровщину. Обещают нам все это восстановить, чтобы люди вернулись, потому что им некуда. Мы надеемся на то, что наше село возродится", — говорит староста села Бобровый кут Любовь Кравец.

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