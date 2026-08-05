Из французской армии — на передовую в Украине: рассказ французских легионеров ГУР о боях в Запорожье

Французские добровольцы в Украине / © ТСН

Реклама

Они приехали из Франции, чтобы сражаться за Украину. Сегодня французские добровольцы в составе тактической группы «Реванш» ГУР МО Украины выполняют самые сложные операции на Запорожском направлении — работают на линии соприкосновения и в тылу врага.

Вместе с сослуживцами легионеры участвовали в зачистке Степногорска, а сейчас ежедневно уничтожают оккупантов и их технику. Корреспонденту ТСН Дарье Назаровой удалось побывать на тренировках и больше узнать о работе легионеров.

Реклама

Тихие и незаметные: как проходят тренировки спецназовцев

Они осторожно продвигаются по лесополосе. Тихие и незаметные для врага, они понимают друг друга без слов — достаточно жеста или взгляда. Тактику отрабатывает группа «Реванш» Главного управления разведки. Указания бойцам звучат на английском, ведь спецназовцы прибыли из Франции и пока не знают украинского.

Реклама

«В Украине я вижу много доблести, много приятных людей. Во Франции тоже, но это другое. Я люблю свою страну. Но сейчас мне хорошо здесь. Я принял это решение сердцем. Я приехал, чтобы помочь и бороться за украинцев», — делится боец тактической группы «Реванш» Международного легиона ГУР МО Украины с позывным Leon.

Впереди французов ждет 7-километровый марш по жарким запорожским степям. Дистанцию нужно преодолеть безопасно и незаметно.

Такие марши — прежде всего о силе и выносливости, уверен инструктор по прозвищу «Викинг«:

«Сейчас, в принципе, все сложные задачи связаны с большим количеством дронов и погодными условиями. Опять же, зимой очень холодно, минус 20, а летом в этих костюмах очень жарко».

Реклама

«Я хочу остановить войну, чтобы она не дошла до Европы»

Бойцу Рошу— 22 года. С 2024 года он участвует в войне в Украине, поскольку уверен: россияне представляют угрозу и для других стран Европы.

«Большинство людей приезжают в Украину, потому что не хотят, чтобы война дошла до Европы. Я хочу остановить войну. Просто Украине нужно больше людей, и она победит в этой войне», — убеждён боец с псевдонимом Rosh.

Рош воевал на Донбассе, а теперь защищает Запорожскую область. А до этого успел отслужить в армии Франции.

«Французская армия дала мне неплохую теоретическую базу и подготовку, а в Украине идет настоящая война, где я могу проверить, на что я способен как солдат, и отточить свои навыки. Здесь они пригодятся», — добавляет Рош.

Реклама

Дроны, гранатометы и штурм парами

Впереди степь — неизвестный участок дороги, который, согласно легенде, может быть заминирован. Бойцы запускают в небо дрон.

«Если видим короткий маршрут, облетаем его, чтобы сориентироваться и осмотреть дорогу, ведь мы не знаем, есть ли на ней мины», — объясняет боец Leon.

Следующее задание — стрельба. Сначала стреляют из гранатомета, а затем отрабатывают слаженность действий и работу в команде: парами должны штурмовать позиции. Один идет — другой прикрывает.

По мнению инструктора, легионеры хорошо справились с заданиями:

«Я скажу, что даже если они отлично справились с этой тренировкой, всегда есть куда совершенствоваться, так сказать, расти, осваивать новые навыки, проверять их на практике», — отмечает инструктор «Викинг«.

«Бойцы работают хорошо, я очень горжусь своими ребятами, однако нам всегда нужно больше тренироваться, чтобы быть готовыми к следующим миссиям», — подытоживает Леон.

Впереди у тактической группы «Реванш» — новые операции как вдоль линии соприкосновения, так и в тылу противника.

ТСН 12:00 НОВОСТИ 5 АВГУСТА | КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗГРОМЛЕНА! МЕСТЬ РОССИИ! НАПАДЕНИЕ НА ПРИГРАНИЧНИКОВ

Новости партнеров