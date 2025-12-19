Из Гостомеля в Испанию: какая судьба ждет спасенную защитниками обезьяну

Спасенная обезьяна / © Киевский зоопарк

Киевлян шокировала история об обезьяне, которая бегала по улицам Гостомеля под Киевом. В настоящее время животное находится в Киевском зоопарке.

«Обезьяну держали в Гостомеле в частном хозяйстве в неподходящих условиях. Самец очень стрессирован. Зоозащитники изъяли обезьяну и передали нам. Это — магот, ему примерно 10 лет, его состояние — глубокий стресс», — рассказал ТСН.ua Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Трантин добавляет, что его возмущает факт отношения людей к животному.

«Обезьяна в Гостомеле само по себе звучит очень странно и дико, учитывая погодные условия. Досадно, что наши граждане так относятся к животным, когда ради развлечения их заводят, а дальше не могут обеспечить им нормальную заботу, кормление и элементарный уход», — говорит директор Киевского зоопарка.

В настоящее время животное находится в Киевском зоопарке на строгом карантине. Но отмечают, что зоопарк не занимается маготами, такой породы в их коллекции нет.

«На строгом карантине самец магота будет месяц, а дальше — реабилитация, лечение, будем наблюдать за ним. Но думаю, что уже сейчас будем разговаривать с нашими партнерами, чтобы отправили животное в Испанию, потому что у нас свободных мест для его содержания нет. Магот — это не редкий вид. Но это животные со сложным характером, которые, подчеркиваю, требуют хорошего ухода и соответствующих условий содержания, а не закоулок где-то в частном секторе Гостомеля», — добавляет Кирилл Трантин.

