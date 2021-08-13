Из Херсона в Киев снова отправили баржу с арбузами: когда она прибудет и как повлияет на цену ягоды

Из Херсона в Киев снова отправили баржу с арбузами: когда она прибудет и как повлияет на цену ягоды

Баржу с арбузами в Киев отправляют уже пятый год подряд

С бахчевой "столицы" Украины — Херсона — в Киев отправилась баржа с арбузами.

Об этом эксклюзивно для ТСН рассказал Александр Синенко, предприниматель, который вырастил и отправил в столицу полосатую ягоду.

"Мы пятый год подряд отправляем в Киев баржу с арбузами. Она будет в Киеве через пять дней. Это альтернатива дорожному транспорту", — отметил он.

400 тонн херсонских арбузов прибудут в перегрузочный терминал Переяславе, откуда их доставят в столичные супермаркеты.

По словам предпринимателя, по прибытии баржи в Киеве цена на арбузы упадет. Если сейчас в среднем один килограмм стоит 10 грн, то через пять дней за килограмм полосатой ягоды будут давать около восьми гривен.

Фермеры говорят, нынешний урожай из-за прохладной весны на 20 процентов меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, арбузы пришлось частично пересевать из-за обильных дождей, поэтому цены на ягоду будут выше.

В свою очередь, в пресс-службе компании, которая занимается доставкой, рассказали, что загрузка и разгрузка бахчевой продукции — достаточно кропотливый процесс.

"Арбузы грузятся не насыпью, что могло бы вызвать 10-13% механических повреждений, а осторожно вручную складываются в картонные контейнеры евростандарта, размещенные на поддонах в грузовике. На речном терминале в Голой Пристани краном загружают поддоны в трюмы", — говорится в сообщении.

Предприниматель из Херсона отправил в Киев баржу с арбузами — прямое включение

Напомним, что можно приготовить из арбуза и кому не стоит его есть.

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