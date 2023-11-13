"Из хостела — в военкомат": подробности нового скандала с мобилизацией

Закрутили посреди ночи и отправили в военкомат проходить военно-врачебную комиссию — очередной вопиющий случай произошел в Ужгороде, хотя сам мужчина из Винницы и вез детей на соревнования.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Скандал в Ужгороде

Для украинцев это уже не новость, но подобные случаи все равно шокируют. Прямо посреди ночи в Ужгороде сотрудники ТЦК мобилизовали водителя автобуса, который вез детскую сборную на соревнования по тхэквондо. Об этом в своих соцсетях заявил журналист Виталий Павловский и добавил, что вытащили мужчину прямо из хостела.

Скриншот/Facebook

Подробности

По словам журналиста, дело под свой контроль взял начальник Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов. Но вот водитель автобуса, говорит Виталий Павловский, так и не отпустили. А для детей пришлось искать другого водителя, но и это оказалось задачей со звездочкой, ведь забирать ключи в ТЦК никто из мужчин уже не хотел.

А как же дети? Дети подождут, уклоняющихся нужно наказывать таким образом..! А он уклоняющийся!” Так что ни один водитель не решился на 16.00 в этот вечер пойти в военкомат по ул, Бородина, 22, г. Ужгород и забрать ключи от икаруса, оставленные предыдущим "пленником ТЦК".. То есть уже час (15.00) дети готовы ехать, ключей нет, водители местные испуганы.. все!! Снова тупик. Звоним переселенцам, что из Мариуполя, которые сейчас проживают в Ужгороде, объясняем ситуацию и слезно, по человечески, просим девушку поехать и забрать ключи от автобуса.. Настоящая украинка, Юлиана, согласилась и, со сложностями доступа в районный военкомат, получила ключи. Далее их передала водителю за углом, а там уже недалеко транспорт грузится детьми, где на четверти пути пересядет винницкий коллега и доставит наших спортсменов домой в Винницу!, – написал журналист.

Реакция ТЦК

Представители Закарпатского ОТЦК и СП прокомментировали инцидент.

“В ходе совместных мероприятий с Национальной полицией Украины по проверке соблюдения правил военного учета и выявления уклоняющихся от мобилизации граждан представителями общих групп был обнаружен гражданин, который не предоставил информацию о пребывании на военном учете. Представители Нацполиции доставили его в Ужгородский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. В ходе уточнения выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации нет, и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных Силах Украины», — говорится в заявлении.

Скриншот/Facebook

Другие скандалы в Ужгороде

Такие ситуации в Ужгороде случаются далеко не в первый раз. Сеть просто переполнена заявлениями от разных людей о произволе в районном терцентре. Два дня назад местная жительница Елена Амбицкая на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором утверждает, что 10 ноября работники ТЦК задержали всех мужчин в одном из заведений города.

Скриншот/Facebook

Скандальное избиение женщины

Сейчас судится с военнослужащим Ужгородского ТЦК, майором Татьяна Новак. Несколько месяцев назад мужчина набросился на девушку на остановке и избил. Дело получило огласку, майора уволили, 8 ноября суд должен был слушать дело, но из-за воздушной тревоги заседание перенесли на 17 ноября. Женщина просит у местных жителей поддержки.

Скриншот/Facebook

Какие еще громкие скандалы были в Закарпатье?

Закарпатье богато громкими конфликтами между представителями ТЦК и гражданскими. Но иногда перепадает и самим военным. Так, недавно на Закарпатье представители ТЦК постучались в Свято-Покровский монастырь УПЦ МП в селе Ракошино Мукачевского района, но их оттуда взялся выгонять настоятель и заявил, что военными были под хмельком.

Историю обнародовали в издании Mukachevo.net, но из собственных источников журналистам стало известно, что произошло на самом деле. Оказалось, что представители ТЦК проводили мобилизационный рейд, хотели на законных основаниях проверить и вручить повестки священникам УПЦ МП Ракошинского монастыря, но это не было. Настоятель церкви Митрофан не только набросился на военкомов, но и начал поливать их грязью и бранью стал их выгонять.

Фото: X (Twitter)

А впоследствии журналисты получили фрагмент переписки Митрофана с неизвестным человеком, где тот подвергает критике и унижает работников военкоматов, называя их в присущем московском жаргоне "жуликами" и "безбожниками", которые якобы находясь под хмельком, силой хватали и "шнуряли" людей на территории монастыря.

Фото: X (Twitter)

Также издание сообщило, что сотрудники военкомата выполняли свою работу и не находились в состоянии алкогольного опьянения, а наоборот пытались толерантно объяснить Митрофану Шимону свой визит в монастырь, но слушать он их не захотел. А вот о самом батюшке обнародовали куда более интересную информацию. Он оказался ничем бизнесменом и вдобавок депутатом.

Избиения в других регионах

На минувшей неделе не обошлось без скандалов и в других областях. Сеть облетела видео 9 ноября, на котором видно, как парень в Житомире набросился на работника ТЦК, хотя пользователи писали, что последний просто стоял рядом.

Подробности житомирского скандала

На парня написали заявление в полицию, но в тот же вечер в милицию он пришел сам со встречным заявлением. По словам парня, на самом деле все начиналось совсем по-другому и сначала именно представители ТЦК напали на него, а он защищался. Вскоре и в сети появилось новое видео, на котором видно, как мужчины в форме пытались насильно скрутить парня.

⚡️ З'явилося повне відео бійки чоловіка та воєнкомів у Житомирі.



▪️ На відео видно, що співробітники #ТЦК повалили чоловіка на землю, хлопцеві вдалося піднятися і він почав нападати на військових. #Житомир pic.twitter.com/435UuJh0NH — ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) November 9, 2023

В полиции сейчас расследуют это дело, в ТЦК тоже обещают разобраться и вступились за своего работника.

Скриншот/Facebook

История из Сумщины

Подобная история случилась и в Сумской области. Там 44-летний житель Глухова ударил головой в лицо сотрудника ТЦК, желавшего вручить ему повестку.

Событие произошло еще 12 июля, военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro под управлением 44-летнего мужчины для проверки документов. Общаясь с водителем, работники ТЦК предложили ему получить повестку. Местный житель отреагировал агрессивно, начал нецензурно высказываться и нанес удар военнослужащему головой в лицо», — сообщили в Нацполиции.

Избиение во Львове

С ним тоже уже разбираются правоохранители, но тогда же вылез скандал и в другой области. В главных ролях уже были представители терцентра Львова. Там прохожие сняли, как вечером 9 ноября военными затолкали парня в бусы и пытались помешать видеосъемке.

Львів.



Працівники ТЦК викрадають людину посеред вулиці.



Стали розумніші і розуміють, що поводяться, як орки в "ЛДРН", а тому пробують заборонити знімати.



pic.twitter.com/CXWKviwjhj — Info (@Info53917080) November 10, 2023

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новый скандал с мобилизацией: “Всех на ночную комиссию! В ВОЕНКОМАТ!”

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