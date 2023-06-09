Из Каховского водохранилища вода ушла на 500 метров: в окрестных селах высыхают колодцы

На Днепропетровщине Каховское водохранилище стремительно мелеет, кое-где вода отошла на 500 метров. Здесь погибло около тридцати тысяч карасей, этот экоцид — уже расследует прокуратура. Более восьмисот пятидесяти килограммов погибшей рыбы уже убрали, говорится в ТСН.

На дне обнаружили немало боеприпасов. Людей призывают не выходить на прогулки по дну, что стало сушей. Возле села Покровское обнажился фундамент старой церкви, а рядом с ним – старое кладбище, затопленное после появления Каховского водохранилища. Люди находят человеческие остатки.

Из-за стремительного снижения уровня воды в городах Покров, Марганец и частично общин прекращено водоснабжение. В самом Никополе вода есть, хоть и с пониженным давлением. Жителей призывают максимально экономно использовать. Категорически запрещено поливать клумбы и огороды.

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В Криворожском районе ситуация тоже напряженная, там также был организован подвоз воды в пункты, где она исчезла. В общей сложности Днепропетровщина из госбюджета получила почти 160 миллионов гривен для обеспечения людей питьевой водой.

“Последствия катастрофические. Видите визуально, насколько упал уровень воды. Прежде всего забор питьевой воды из водохранилища идет на Криворожский район. И 70 процентов забора уходит из Каховского водохранилища”, — объясняет председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Без воды село Марьянское на Днепропетровщине. Алена Сердюк и ее четверо детей и внуки сбежали сюда из оккупированного села Херсонщины. Приобрели дом, высадили огород, а поливать его нечем. Запаслись водой из колодца разве что для неотложных нужд. Надеются, растянут в месяц. “Моемся, есть готовим, стираем, потому что в кране нет воды. А уж пить – из магазина покупаем”, — говорит женщина.

Чем поить домашних животных – еще одна беда. От воды зависит все ее большое хозяйство – Юлия Плетень жалуется, как теперь прокормить семью. "Там, где был водопой для коров, его уже нет. Где ее накупишься? Для этого нужны средства, а сейчас многие остались без работы. Вот — мы из заработков идем”, — говорит жительница села.

Это настоящее клубничное царство – в селе гектары клубники. Люди выращивают ее на продажу, отсюда ягоды развозят почти по всей стране. “Ягода, земля кормит человека. Она ее вырастила, она получит деньги и будет платить налоги, дальше что-то делать? Не будет воды – будет большое горе”, – говорят местные.

В селе сейчас более трех тысяч жителей и почти все они зарабатывают именно на выращивании и сборе овощей, без полива не обойтись. “Наш край очень славится фруктами, виноградниками, разведением клубники очень — все это связано с поливом, орошением. Исчезнет вода, в селе будет очень сложно выживать и выращивать”, — убеждает староста села Виктор Недря.

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Воду для жителей будут доставлять водовозками. Председатель общины уже обратился за помощью и к международным организациям, потому что вода уже исчезает из колодцев и неглубоких скважин. "Эти скважины очень сложны по исполнению, поэтому сейчас будем искать экспертов, которые смогут дать нам ответ, будет ли возможность найти эту артезианскую воду", — отмечает глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый.

В сельском магазине ажиотажа нет. Говорят: питьевой воды для продажи достаточно. В то же время местные власти говорят, что работы по восстановлению водоснабжения начались. Детали не разглашают по соображениям безопасности. Все зависит, насколько упадет уровень воды. "Что касается времени решения этих вопросов, это зависит от уровня воды, но выход из этой ситуации есть, он наработан и он не один”, — убеждает председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Сейчас шесть общин Криворожского района – а это шестьдесят тысяч человек – получают воду по графику. Кривой Рог, также бравший воду из Каховского водохранилища, экономит, но о прекращении водоснабжения сейчас речь не идет.

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