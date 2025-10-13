- Дата публикации


Эксклюзив ТСН




Из какого города молодежь массово бежит за границу: ответ удивляет
Эксперт объяснила, из какого города чаще всего уезжает молодежь.
Ольга Насонова, соучредитель Национальной ресторанной ассоциации, рассказала, что больше всего за границу выезжает молодежь из Львова.
Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.
«Во Львове отток молодежи значительный — до 30% от всего коллектива заведения. Они уже уехали за границу или собираются это сделать. Во Львове с этим есть серьезная проблема. В Харькове, Днепре, Полтаве такого оттока нет. Ситуацию во Львове я могу объяснить тем, что у молодых людей уже есть родственники за границей, например, мама или сестра, поэтому им легче бросить все и уехать. Например, в Киеве из 10 моих знакомых поваров за границу уехал только один, остальные работают», — рассказывает Ольга Насонова.
