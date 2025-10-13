ТСН в социальных сетях

Из какого города молодежь массово бежит за границу: ответ удивляет

Эксперт объяснила, из какого города чаще всего уезжает молодежь.

Выезд за границу / © ТСН

Ольга Насонова, соучредитель Национальной ресторанной ассоциации, рассказала, что больше всего за границу выезжает молодежь из Львова.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.

«Во Львове отток молодежи значительный — до 30% от всего коллектива заведения. Они уже уехали за границу или собираются это сделать. Во Львове с этим есть серьезная проблема. В Харькове, Днепре, Полтаве такого оттока нет. Ситуацию во Львове я могу объяснить тем, что у молодых людей уже есть родственники за границей, например, мама или сестра, поэтому им легче бросить все и уехать. Например, в Киеве из 10 моих знакомых поваров за границу уехал только один, остальные работают», — рассказывает Ольга Насонова.

Больше читайте по ссылке: Эффект домино: почему за выездом 18-22-летних может посыпаться вся Украина — эксперты шокировали будущим

