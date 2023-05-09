Из Киева исчезли современные автобусы Volvo, а пассажиров возят ржавые "Богданы": что происходит

Перевозчик объяснил, почему вернулся к старым и "несвежим" автобусам — говорит, во всем виновата война и мобилизация.

В столице разразился транспортный скандал – странным образом с киевских улиц исчезли гибридные автобусы Volvo, которые показательно выпустили на маршрут №150 еще летом 2021 года. Напомним, тогда городские власти расторгли договор с предыдущим перевозчиком на этом маршруте и на открытом конкурсе победу одержал перевозчик, пообещавший выпустить на линию современные маршрутки в Киеве, полностью отвечающие новым требованиям города.

Сайт ТСН.ua разбирался, куда исчезли расхваленные автобусы и на чем сейчас возят пассажиров.

Напомним, летом 2021 года гибридные автобусы Volvo показали журналистам возле Деснянской РГА. Их появление называли "транспортной революцией" для Киева.

Замглавы КГГА Константин Усов уверял, что эти автобусы заменили устаревшие и заржавевшие маршрутные такси. Чиновник заверил, что по новым требованиям Киева, в маршрутках должен работать кондиционер, транспорт должен быть инклюзивным, а водители должны носить униформу. Кроме того, в автобусах должны оглашаться остановки, а водителям запрещено включать музыку.

Но похоже, что "транспортная революция" – закончилась быстрее, чем началась.

Искали, но не нашли

Удивительно, но уже долгое время на маршруте №150 нет расхваленных автобусов Volvo.

На днях городской властью был организован совместный рейд по проверке работы маршрута №150. В нем приняли участие представители Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Укртрансбезопасности и патрульной полиции Киева.

Во время рейда ни одного из автобусов Volvo на линии не нашли. Их просто нет в Киеве. Пассажиров на маршруте №150 возят на заржавевших маршрутках, которых собрали по городу. А комфортабельные гибридные автобусы возят сейчас пассажиров в Белой Церкви, куда их отправил перевозчик, выигравший с их помощью конкурс в Киеве", – рассказали сайту ТСН.ua участники рейда.

Что говорят в департаменте

Исчезновение автобусов подтверждают и в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Благодаря гибридным автобусам Volvo, перевозчик выиграл конкурс в 2021 году. Он предложил подвижной состав, который был тогда вне конкуренции среди претендентов, принимавших участие в конкурсе. С ним был заключен договор на пять лет. Сейчас, это уже вторая проверка этого перевозчика. Было установлено, что современных автобусов Volvo на маршруте нет, они работают в Белой Церкви. На маршруте №150 – только не соответствующие условиям договора автобусы Евро-1 и Евро-2, поэтому – это нарушения. По результатам рейда будет составлен акт и принято решение о дальнейшем сотрудничестве с перевозчиком. О расторжении договора пока речь не идет. Изучаем документы и факты нарушений, которые были зафиксированы", – рассказал сайту ТСН.ua Антон Ерофеенков, начальник отдела перевозок Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Что говорит перевозчик

На маршруте №150 работает перевозчик "Транс-сити". В транспортном предприятии говорят, что были вынуждены снять автобусы Volvo со столичного маршрута по экономическим причинам.

"Когда мы приобрели эти автобусы и ставили их на маршрут – стоимость топлива была 26 гривен за литр, а сейчас оно стоит около 40 гривен. Пассажиропоток уменьшился на 30% – люди работают онлайн, многие жители выехали из города, а предприятия закрыты из-за войны. На гибридные автобусы отсутствуют электронные запчасти – их просто негде брать и их стоимость очень выросла – она зависит от курса доллара", – объясняет сайту ТСН.ua Олег Орел, руководитель предприятия по пассажирским перевозкам "Транс-сити".

Он отмечает, что экономически они не могут эксплуатировать автобусы Volvo.

"У нас 13 гибридных автобусов Volvo, плюс 5 Iveco – всего 18. Во время военного состояния работа на таких автобусах выводит нас в глубокий минус. Поэтому три автобуса Volvo мы отдали в аренду в Белую Церковь, чтобы хоть как-то зарабатывать. Там короткий маршрут и их использование целесообразно. В Киеве на маршруте №150 они наезжали за день 360 километров. То в Белой Церкви – до 100 километров в день. Все остальные автобусы стоят рядом в парке под забором", — рассказывает Олег Орел.

По словам руководителя предприятия, на таких автобусах должны работать специально обученные водители. Пересадить водителя из обычного "Богдана" невозможно, он не сможет работать на современном габаритном автобусе. Нужно знать, на какую кнопку нажимать и чувствовать габариты.

"40% наших водителей сейчас в ВСУ, это именно те, которые работали на автобусах Volvo. К тому же, мобилизационный процесс продолжается. Наши автобусы обслуживал один специально обученный специалист – у него была собственная техника и электронная программа. Сейчас этот специалист летает на дронах в Бахмуте. Обслуживать автобусы Volvo у нас нет возможности, да и заявления городских властей, что в городе будет работать габаритный транспорт с низким полом – сказки, такой транспорт проработает в городе не более двух недель, это экономически не выгодно, а в результате. стало совсем невозможно. Поэтому мы работаем на "Богданах" и добавили их на маршруте №150. С существующим пассажиропотоком справляемся", – объясняет Олег Орел.

С переводчиком расторгли договор

Как стало известно 9 мая, Департамент транспортной инфраструктуры расторг договор с перевозчиком автобусного маршрута №150.

"Проверка установила, что автоперевозчик использует на маршруте транспортные средства, не отвечающие основным требованиям конкурса. На маршруте работают автобусы марки "Богдан" с двигателями, отвечающими экологическим нормам Euro-2 (9 автобусов), Euro-3 (2 автобуса), тогда как для участия в конкурсе подавались автобусы с двигателями, отвечающими экологическим нормам Euro-5", – говорится в сообщении на Официальном портале Киева.

Как подчеркнули в Департаменте, автоперевозчик был признан победителем на маршруте именно благодаря подвижному составу, который он предлагал для обслуживания – VOLVO-7700. Однако автобусы, презентованные со значительной медиа оглаской для работы на маршруте № 150, сегодня работают в городе Белая Церковь.

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