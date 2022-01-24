Из Киева вывозят дипломатов: что происходит и к чему такие кардинальные шаги

Американцам официально разрешили покинуть Украину из-за угрозы военных действий со стороны России.

Российские войска, вторгшиеся в Украину еще в 2014 году, в последнее время снова активизировались вблизи наших границ, приведя к напряжению в обществе. В то время, как дипломаты искали пути примирения, агрессор не просто взимал беспрецедентное количество техники, а выстроил не менее чем в 200 километрах от Киева, если по прямой, своих военных под прикрытием совместных учений с Беларусью.

Все большее число аналитиков сравнивают нынешний геополитический кризис с ситуацией перед Второй мировой. Но сейчас, похоже, Запад понял, что РФ следует останавливать на старте. Поэтому украинские партнеры один за другим не просто выражают "озабоченность", а открыто говорят о непоправимых последствиях для Кремля, в случае полномасштабного нападения, и поставляют Украине самое современное оружие.

Между тем, российские политики убеждают, что, мол, Кремль не намерен нападать. Но, несмотря на громкие заявления и беспрецедентную поддержку Украины, некоторые страны объявили об "эвакуации" из Киева некоторых сотрудников посольств из-за угрозы со стороны РФ. Одними из первых подобное решение приняли в США, назвав это "добровольным выездом", а подготовку к этому — "традиционной практикой" в условиях возникновения опасности. Впоследствии аналогичное заявление сделало и посольство Великобритании. К инициативе присоединились Австралия и Германия.

Какой сигнал Запад посылает РФ "эвакуацией" своих дипломатов, что говорят в МИД Украины и готовы ли сами американцы экстренно покинуть страну, выяснял ТСН.ua.

Решения США о выезде своих дипломатов

Государственный департамент США после информации в СМИ о так называемой "эвакуации" некоторых своих дипломатов 23 января официально сообщил о принятом решении о добровольном отъезде государственных служащих Штатов из посольства в Киеве и их родных из-за угрозы российских военных действий. Впрочем, речь идет не об "эвакуации", а об использовании коммерческого или иного частного транспорта.

В свою очередь, спикер Белого дома Джен Псаки пояснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

Несмотря на это, также в Госдепартаменте призвали американцев воздержатся от поездок в Украину. Впрочем, заверили, что посольство США в Киеве остается открытым, выразили поддержку Украине, подчеркнув, что сейчас "поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается крепче, чем когда-либо".

"Мы подчеркиваем, что от России зависит, каким путем мы пойдем... Если Россия выберет эскалацию и серьезные последствия из-за значительных военных действий против Украины, нынешняя непредсказуемая ситуация с безопасностью, в частности вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыма и в контролируемой Россией Восточной Украине, может внезапно ухудшиться", — сказали в посольстве.

В Украину прибыло 80 тонн оружия из США

Реакция Украины

В украинском МИД, комментируя заявление Госдепа США о выезде своих дипломатов из Киева, указали, что угроза новых волн российской агрессии не нова и сохраняется с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще весной прошлого года.

Поэтому, по мнению Министерства иностранных дел Украины, решение Госдепа США является "преждевременным" и "проявлением чрезмерной предосторожности".

"Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас выедут из Украины. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если они имеют такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", — сказали в МИД.

Дипломаты призвали "трезво оценивать риски и сохранять спокойствие" на фоне попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже отреагировал на "эвакуацию" членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве, предположив, что это вызвано не столько ростом угрозы вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в США. По его мнению, если бы Госдепартамент США не решил эвакуировать семьи своих дипломатов, столкнулся бы с критикой внутри страны.

"Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным", — подчеркнул Подоляк.

В свою очередь, в комитете ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству убеждают, что волноваться из-за разрешения стран уехать их гражданам из Украины не стоит, ведь в условиях усиления агрессии — это нормальная практика.

"Такая "эвакуация" проводится скорее на всякий случай. Однако это вовсе не означает, что существует неотвратимая угроза", — сказал глава Комитета Александр Мережко в комментарии ТСН.ua.

Вместе с тем, в Раде предполагают, что США, вероятно, таким образом сигнализируют России о том, что серьезно воспринимают ситуацию и готовы к любому развитию событий.

"Да, мне кажется, что это своего рода превентивная мера. Западные демократические страны заботятся о своих гражданах и поэтому принимают меры по их защите даже в тех ситуациях, когда есть небольшая угроза их безопасности", — пояснил собеседник ТСН.ua.

Кроме того, украинский политик и юрист Николай Голомша в своем Facebook призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на "страшилки и зомбировки Кремля". Политик объяснил, что в случае нападения Москвы на Украину, РФ из-за санкций будет ждать "развал".

"Теперь посчитаем санкции: отключение РФ от CWITF, секторальные санкции, на которых базируется львиная доля бизнеса всех олигархов РФ, исключение из обращения РФ доллара, — это чревато внутренним взрывом недовольства не только простых россиян. Это развал РФ. Хотя думаю он уже ползет Россией", — написал Голомша.

Он перечислил вооружение, которое имела ранее наша армия и недавно передали международные партнеры Украины, для защиты от РФ в случае наступления страны-агрессорки.

"Теперь чисто с научно-военной точки зрения. Для нападения на Украину нужно не менее, чем втрое большая армия. Стянутые под нашу границу войска РФ — это численность наших сухопутных войск, которые без преувеличения сегодня считаются сильнейшей "сухопуткой" в мире", — заметил эксперт.

Голомша констатировал, что действительно напряжение сохраняется и намерения президента РФ неизвестны. Но политик призвал не паниковать, потому что "объективные данные и боевой опыт наших войск, разумная стратегия главнокомандующего ВСУ генерала Залужного дает основание тому, что щит Украины в надежных руках".

"Путинцы применяют различные гибридные способы военных действий, в том числе — информационных манипуляций, страха и зомбирований. Поэтому давайте сохранять спокойствие и не поддаваться на страшилки и зомбирование Кремля. А наши партнеры достаточно озвучили имеющуюся разводную информацию, которая уже воспринята как населением, так и властью, и, наконец, и миром", — подытожил он.

Позиция Европейского Союза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину такого решения, но не считает, что для эвакуации семей европейских дипломатов и работников посольств из Украины есть основания.

Дипломат призвал "не драматизировать" ситуацию, пока продолжаются переговоры по ситуации на украинских границах.

Читайте также: Присылают дополнительные корабли и истребители: НАТО решило усилить военное присутствие в Восточной Европе

"Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-либо подобное, поскольку не видим для этого особых причин", — подчеркнул дипломат.

Отзывает своих дипломатов Великобритания

Отметим, что 24 января в ответ на растущую угрозу со стороны России Британия тоже приняла решение о временном отзыве части сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей. В британском правительстве отметили, что с весны 2021 года фиксируется наращивание российских войск вблизи восточной границы Украины и в незаконно аннексированном Крыму. А с ноября сохраняется угроза нового вторжения РФ в Украину.

"Ситуация в Киеве и других областях за пределами Донецка и Луганска в целом спокойная. Однако, события в Украине развиваются быстро. Есть неопределенность по поводу намерений России", — пояснили в Британии, добавив, что в Украине "нельзя исключать террористические атаки".

Вывозит дипломатов и Австралия

Не прочь покинуть Украину и Австралия. По информации The Sydney Morning Herald, эвакуация дипломатов из посольства в Киеве, казалось бы, уже началась. Причина все та же – скопление войск России вблизи границ Украины.

Читайте также Это угроза миру и безопасности в Европе — Шольц о российской агрессии

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены. Австралийцы, решившие остаться в Украине, должны пересмотреть свои планы личной безопасности, быть готовым укрыться на месте, если потребуется, поддерживать повышенную осведомленность в сфере безопасности и зарегистрироваться в Департаменте иностранных дел и торговли", — говорится в заявлении правительства.

Германия оплатит билеты родным своих дипломатов для выезда

МИД ФРГ разрешил родным сотрудников диппредставительств в Украине по желанию покинуть страну. Им даже обещают оплатить билеты.

"Членам семьи сотрудников немецких зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций в Украине, например, Института Гете или DAAD, решено дать возможность добровольного выезда", — сказал официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

Французам советуют отложить несрочные поездки

Во Франции отреагировали на решение американских коллег и обновили советы для туристов, выразив обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности.

В диппредставительстве подчеркнули, что с максимальной бдительностью следят за развитием событий, продолжают консультации с партнерами и готовы адаптировать свою позицию по развитию ситуации в сфере безопасности.

"В контексте напряженности, созданной сосредоточением российских войск на границах Украины, рекомендуется проявить повышенную бдительность и официально не рекомендуем выезжать в приграничные районы на севере и востоке страны. Насколько это возможно, целесообразно отложить несущественные или несрочные поездки в Украину", — говорится в сообщении.

Что говорят об "эвакуации" из Украины сами американцы?

Несмотря на сообщения американского Госдепа в сообществах в Facebook, граждане выражают позицию, что сейчас остаются в Украине, другие — обеспокоены ситуацией. Вот что пишут граждане США в Сети, отвечая на вопрос, кто не эвакуируется и остается:

"Это мой дом".

"Когда мы приехали в Украину, я думаю, мы все знали о рисках от россиян. Мы все-таки приехали, теперь за первым предупреждением вы едете? Говорю о себе. Когда я приехал, то решил, что это будет мой дом. Большинство из нас поженились здесь и имеют детей...".

"Я все еще пытаюсь понять, что делать, я просто не хочу ждать, пока будет слишком поздно... Посольство Мексики пригласило всех мексиканских граждан на завтрашнюю онлайн-встречу, чтобы обсудить эту ситуацию".

"Я американец. Я останусь, но отправлю свою семью, вдруг что-то действительно будет. Соберись и расслабься";

"Я канадец, но никуда не собираюсь".

Напомним, командующий ООС Александр Павлюк предполагает, что РФ может начать широкомасштабное вторжение в Украину после завершения зимних Олимпийских игр – 20 февраля.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.