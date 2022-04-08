Из Конотопского района оккупанты ушли последними: какая ситуация сейчас в городе и регионе

Из Конотопского района оккупанты ушли последними: какая ситуация сейчас в городе и регионе

В селах и поселках продолжается разминирование.

Город Конотоп и район, откуда россияне ушли последними, сейчас восстанавливаются после оккупации.

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О ситуации в городе рассказал корреспондент ТСН Александр Ковалев.

Так, сейчас в Конотопе спокойно, ни одного оккупанта в районе не осталось. Сам город оккупирован и не был, только окрестные поселки и села, а потому и гуманитарной катастрофы в Конотопе нет. Есть проблемы с нехваткой топлива и продуктов, но они в ближайшие дни уже будут решены. На сегодняшний день есть также проблема с завышенными ценами на лекарства и продукты, за что власти обещали наказывать. Но по состоянию на 8 апреля никакие дела по этому вопросу не были возбуждены, однако, по словам местных чиновников, с недобросовестными предпринимателями провели разъяснительные беседы.

В поселках и селах, которые были в оккупации и потерпели разрушений и разграблены, продолжаются разминирование и разбор завалов. О количестве пострадавших и жертв пока неизвестно, поскольку еще продолжаются работы.

Кроме того, в районе продолжаются работы над восстановлением автобусного и железнодорожного сообщения.

Ранее председатель ОВГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в селе Слобода Конотопского района на огородах у людей в 300 метрах от жилых домов обнаружили деформированную авиабомбу ФАБ-500ШР, которая не взорвалась. Снаряд обезвредили, угрозы для населения он не представляет.

В то же время Артем Семенихин, глава громады Конотопа заявил, что в Конотопе спишут долги населения за март. Это касается водоснабжения и содержания придомовых территорий, вопрос оплаты за отопление рассматривают. Кто уже заплатил – тем сделают перерасчет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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