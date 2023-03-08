Из линии огня вывозят уцелевший скот и раздают в семьи, но во многих дворах спасать уже некого

Тела животных, которые так и не дождаться своих хозяев, остаются лежать во дворах и домах.

В Сумской области в разбитых русской артиллерией селах остались домашние животные. Военные услышали голоса обессиленных животных и решили вывести. Чтобы их забрать, пришлось преодолеть бездорожье и переждать обстрелы российских оккупантов, говорится в ТСН.

Тяжелые снаряды добивают все, что осталось от и так уж безлюдного села. Обломки и шрапнель иссекают крыши, ветки. О тишине на пограничных нельзя мечтать, ее физически здесь просто не существует.

“Как видим, боеприпасы используют шрапнельные, внутри с дротиками. Специфика этих боеприпасов – для поражения живой силы в окопах, если нет перекрытия – это очень тяжелая и страшная смерть. Такие боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Советские боеприпасы все окрашены в светло серый цвет, а эти нет. Экономика России запустилась, вытачивают новые боеприпасы”, — говорят бойцы.

Разбиты хозяйства, сожженые под фундамент дома, детские игрушки на земле, в пустом селе остались только брошенные животные. "Приехал к ребятам как капеллан, общались, рассказывают, что люди покидали хозяйство и своих животных. Пришел посмотрел, заболело, решил с ребятами эвакуировать. Нашли многодетные семьи, нуждающиеся в таком хозяйстве”, — рассказывает капеллан.

В одном из сараев нашли свинку, которая была еще жива, но бессильна. Волонтер Анатолий живет в нескольких десятках километров от фронта, но рискуя жизнью приехал, чтобы помочь.

Козочку спасти не успели. “Приехали, чтобы спасти эту козку, но, к сожалению, в то время не было помощи, она хотела рожать, плод вышел, но помощи вовремя не было. Она не смогла родить, бедняжка была ослаблена, видно, что нижняя часть была парализована”, — показывает Анатолий.

В замкнутых дворах у крыльца мертвые домашние животные: кошки, собаки умерли от голода в одиночестве. Владельцы сюда вернутся нескоро.

Похоже, что эти животные просто уснули в ожидании своих хозяев. Котики, собачки, козочки, но... они — мертвые. Они... Опубликовано РУсланом ЯрмолюкомСуббота, 4 марта 2023 г.

Поиски уцелевших животных были успешными – еще три козы и козлёнка удалось спасти и вывезти из-под огня русской артиллерии. Анатолий счастлив, он знает цену спасенной жизни, пусть и домашнего животного, ведь в начале вторжения голыми руками с односельчанами перекрывали дорогу для российских танков.

В селе до сих пор тлеют семена на складе, который сгорел после попадания мины. Не собран урожай пшеницы, сои, на сотнях гектаров вокруг. В разбитом зернохранилище тонны пшеницы прямо на земле, что не успели спасти.

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