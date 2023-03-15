Из огорода семьи из Киевщины так и не забрали танк, поэтому они уже примеряют, что будут сеять вокруг него в этом году

Танк из огорода пока не забирают, потому что из-за теплой зимы земля хорошо не промерзла, и на огороде все погрязнет.

Танк, который оккупанты покинули в украинском селе Киевской области, уже как год стоит на огороде. Семья Семиног, вернувшаяся к родной Дымерке после освобождения, нашла разбитый дом и российский танк у себя на дворе, говорится в ТСН.

Село Большая Дымерка была оккупирована весной прошлого года. Семья с тремя детьми успела уехать до того, как российские танки заехали к ним во двор. Соседи, которые были в селе всю оккупацию, рассказали, что оккупанты танки вкопали в огороде за домом и накрыли сверху коврами, но такая маскировка им не помогла.

Когда семья вернулась домой после деоккупации Киевщины – дом разбомбленный, а посреди огорода раскурочен российский танк. Избитой вражеской техники в их громаде было немало, так до них никак не доходила очередь, чтобы убрать из огорода русский лом. Уже была весна и семья решила, что земля не может простаивать, поэтому выбирала по огороду обломки от снарядов, хозяин трактором развернул танковое дуло, чтобы не мешало пахать, и засадили огород. Когда военные приехали забирать танк, идти по покопанному уже не решились.

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Между танком и оторванной башней хозяйка насадила капусту, вдоль дула дочь насеяла цветы. Эта картина стала одним из символов несокрушимости украинского народа.

Иностранные волонтеры подбросили семье идею о том, как российский танк может помогать украинскому войску. Отец стал откручивать детали танка, дети — их разрисовывать, а волонтеры — продавать на аукционе и средства отправлять на ВСУ. Так, российский танк уже задонатил на вооруженные силы Украины 10 тысяч долларов.

Танковые детали детишек разрисовывают в доме, который родители сняли в деревне, от собственного дома ничего не осталось. Отстроить жилье – юным художникам взялся помочь Национальный художественный музей. Призывают художников из Украины и не только предоставить свои работы благотворительному аукциону, чтобы собрать семье на стройматериалы.

Танк из огорода пока не забирают, потому что из-за теплой зимы, которая так нужна была нашей стране, земля хорошо не промерзла, и на огороде все увязнет. В семье уже придумали, чем на этот раз обсадить танк, чтобы глаза не мозолил – будет подсолнечник и калина.

После того, как российский танк таки заберется из огорода, калину пересадят — во двор возле нового дома, как символ несокрушимости.

Танк из огорода – в музей: аукцион, чтобы помочь семье из Дымерки

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