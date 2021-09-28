Из окон летели посуда и техника: в пригороде Одессы подростки разгромили арендованный дом

Компания устроила вечеринку.
Арендовали под вечеринку частный дом и устроили в нем погром. Так в пригороде Одессы погуляли подростки. Компания громила мебель в арендованном жилье, снимала это на видео и показывала в соцсетях.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 сентября.
Владелицу дома вызвали соседи, когда увидели, что из окон летят картины, посуда и бытовая техника. Когда хозяйка приехала в свой дом, большинство из них бежали.
Однако полиция несовершеннолетних хулиганов идентифицировала. За их действия будут отвечать родители, их ждут административные протоколы и суд.
Хозяйка дома сейчас проводит экспертизу, чтобы посчитать убытки, и хочет судиться с родителями подростков.
Напомним, в Киеве молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и вылаживает в Сеть.