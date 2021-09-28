Из окон летели посуда и техника: в пригороде Одессы подростки разгромили арендованный дом

Из окон летели посуда и техника: в пригороде Одессы подростки разгромили арендованный дом

Компания устроила вечеринку.

Арендовали под вечеринку частный дом и устроили в нем погром. Так в пригороде Одессы погуляли подростки. Компания громила мебель в арендованном жилье, снимала это на видео и показывала в соцсетях.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 сентября.

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Владелицу дома вызвали соседи, когда увидели, что из окон летят картины, посуда и бытовая техника. Когда хозяйка приехала в свой дом, большинство из них бежали.

Однако полиция несовершеннолетних хулиганов идентифицировала. За их действия будут отвечать родители, их ждут административные протоколы и суд.

Хозяйка дома сейчас проводит экспертизу, чтобы посчитать убытки, и хочет судиться с родителями подростков.

Новости Украины: в пригороде Одессы подростки разгромили арендованный частный дом

Напомним, в Киеве молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и вылаживает в Сеть.

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