Из-под завалов в Запорожье достали тело шестой жертвы: одного из погибших нельзя идентифицировать даже по полу

Поисковые работы продолжаются, ведь под завалами могут еще находиться до десяти человек, среди которых и младенец.

В Запорожье продолжаются спасательные работы на месте попадания российской ракеты в пятиэтажку. Число жертв уже возросло до 6, говорится в ТСН.

Тело погибшей женщины достали из-под завалов после обеда. По имеющейся информации, она жила в квартире на 5 этаже. Поэтому на сегодня ракетный удар россиян по Запорожье унес жизни четырех женщин и одного мужчины. Их тела достали из-под завалов спасатели.

Личность еще одного погибшего придется устанавливать с помощью экспертиз, ведь даже определить пол невозможно.

Поисково-спасательная операция продлится и ночью. Здесь установят осветительные башни. Надеются, что пропавшие без вести смогут найти живыми. По данным правоохранителей, десять жителей дома считаются пропавшими без вести, среди них младенец. "Спасатели действительно работают в очень напряженных условиях, потому что есть риск обрушения конструкций. Конструкция пострадала очень в результате удара. 25 квартир разрушены. 10 частично повреждены”, — говорят спасатели.

Шкаф с книгами — это единственное, что осталось от спальни Людмилы. Она выжила чудом, потеряла все. Единственная надежда – найти уцелевшую кошку Еву, ставшую ее утешением после смерти мужа.

Именно кот помог под завалами дождаться спасателей и Екатерине Мельник. Как сидела с котом в руинах дома, показала в социальной сети. Девушка отделалась царапинами и ушибами. “На таком адреналине это было просто! Я могу шевелить ногами, рукам. Я немного подтянута, села так, чтобы мне было удобно. Перестала на голову бежать вода. Я думаю: все нужно ждать”, — рассказывает она.

Она потеряла дом и все имущество, но рядом с разрушенным домом высматривает своих любимцев. Второго кота – Денисополоса – нашли живым через сутки, еще одного – Бориса – еще ищут. Судьба животных и соседей – больше всего волнует Екатерину. Она благодарит неравнодушных, что собрали для нее средства и просит помочь другим пострадавшим.

Люди часами ждут известия от спасателей о судьбе уцелевших. Более ста тонн конструкций уже разобрали.

Напомним, что россияне ударили ракетами С-300 по жилому дому ночью 2 марта. Спасателям удалось спасти из-под завалов одиннадцати человек, среди них – беременная женщина. Спасатели делают все возможное, чтобы обнаружить пропавших людей. Работают альпинисты. Работы не прекращаются ни на мгновение, но условия достаточно сложные.

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