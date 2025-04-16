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Российский генерал скупил почти весь весь центр Полтавы: подробности громкого эксклюзивного расследования
Российский генерал, который может быть одним из создателей «Новичка», владеет почти всем центром Полтавы.
Генерал химических войск России Валерий Капашин в Полтаве владеет десятками тысяч элитной недвижимости. Он построил огромную бизнес империю в Полтаве: гостиницы, рестораны и магазины — это лишь маленькая часть от того, что нажил оккупант. Первые семь объектов в АРМА оценили в почти семьсот миллионов гривен. А это лишь маленькая часть от обнаруженного.
Как выглядит имение российского генерала в Полтаве
За высоким забором виднеются несколько сооружений из красного кирпича. Два жилых дома, крытый бассейн и теплицы. На входе — сотрудники различных правоохранительных органов. Они здесь, чтобы осмотреть арестованное имущество. Дальше уже АРМА начнет искать нового управляющего. Площадь имения — примерно тысяча квадратных метров. В середине — помпезные интерьеры и роскошная мебель. В главном доме есть отдельная кальянная комната с диваном в марокканском стиле. И отдельное помещение с огромной коллекцией холодного оружия. Кроме сабель и ножей, есть и золотая гетманская булава — пернач.
Стены дома украшены вырезками из газет в золотых рамках, а еще указы Путина и Медведева тоже в золотых рамках. Не трудно догадаться, кому принадлежит двор.
Что известно о российском генерале Капашине
Он российский генерал, герой России. Родом из-под Полтавы. Зовут его Валерий Капашин. До развала Союза служил в Украине. Был ликвидатором аварии на ЧАЭС. Потом уехал в Россию. С середины девяностых и вплоть до прошлого года он возглавлял «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия».
По официальной информации, все химическое оружие в России было уничтожено в сентябре 2017 года. Но управление по его хранению существует и получает миллиарды из бюджета.
Также по информации российских оппозиционных СМИ — генерал Капашин один из разработчиков вещества «Новичок».
«Он ученый. Как ни странно. Причем имеет более ста работ связанных с химическим оружием. И он всю жизнь свою посвятил химическому оружию», — говорит Виктор Ягун.
Виктор Ягун — бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Хотя лично никогда не знакомился с генералом Капашиным, по работе пересекались. Шестнадцать лет назад российский генерал-бизнесмен организовывал ряженых пророссийских титушек для мероприятий по случаю 300-летия Полтавской битвы.
«Я активно работал, противодействовал в 2008-2009 году. Противодействовал попыткам России использовать 300-летие Полтавы против нас. Я руководил подразделением, которое называлось Центр противодействия информационному воздействию. И мы проводили свои информационные операции в противодействие российским», — говорит Виктор Ягун.
Хотя россияне и пытались превратить украинскую Полтаву в центр российского «победобесия». Но благодаря работе оперативников СБУ, громких провокаций избежали.
«Они хотели каких-то ряженых выставить, в петровской форме, а мы говорим, нет вопросов, а мы здесь пригласили шведов, которые хотят возложить цветы к памятнику погибшим. Они будут в своей, а мы будем в казацкой», — говорит Виктор Ягун.
Как полтавские чиновники помогали русскому генералу
Еще тогда сотрудники СБУ обратили внимание — полтавские чиновники фактически игнорировали предписания и обращения из Киева. Зато с удовольствием приобщались к кремлевским активностям: открытие памятников, уличные представления, призывы к братству.
«Этот генерал активно принимал участие в акциях по празднованию этой даты и по случаю этой даты ему дали такое звание „почетный гражданин Полтавы“, — говорит Виктор Ягун.
Капашин материально поддерживал всех руководителей Полтавы. Особенно во время выборов, говорит местный активист Игорь Головатый. И каждый новоизбранный глава, а их было всего четверо, должны были своего российского спонсора отблагодарить.
И эта благодарность проявлялась передачей коммунального имущества в собственность Копашину, его семье и приближенным к семье бизнесменам. А потому почти вся центральная часть города находится в собственности российского генерала.
В Капашине в собственности почти весь центр Полтавы
Что означает фраза почти «вся центральная часть города» ТСН объясняют в АРМА: «Сейчас 11 оценок, которые уже известны и которые можно использовать для объявления конкурса на отбор управляющего, они на общую сумму около 680 млн грн. Это только начало. Идет постоянная работа по оценке остального имущества Валерия Капашина и работы совместно со следователями правоохранительными органами по поиску и аресту другого имущества, которое еще находится в розыске органами».
Экскурсию по арестованным активам, которым уже ищут управляющего, ТСН проводит сотрудник АРМА Станислав Новаков. Первая точка — гостинично-ресторанный комплекс «Лилея». Это «жемчужина» бизнес империи Капашина. Почти три тысячи квадратов. Локация возле «белой беседки» — одного из символов Полтавы. Стоимость двести пятьдесят четыре миллиона гривен.
Это заведение регулярно выигрывало тендеры по питанию иностранных делегаций. То есть, все иностранцы, которых принимал городской голова, или горсовет — питались только в этом ресторане.
Всего в собственности семьи Капашиных — несколько таких комплексов. Офисный центр на улице Европейской — в АРМА оценили в 233 миллиона гривен. Бизнес-центр на Европейской 21 — почти 200 миллионов гривен. И Сретенская, 36 — тоже за почти 190 миллионов гривен.
ТСН хотела лично пообщаться с бывшей женой Капашина.
«Едем к их дому. Здесь после визита правоохранителей заметны изменения — будка охраны пуста. Вокруг тишина. Никаких признаков жизни. Пробую звонить в дверь. Вместо звонка — мелодия из советских кинофильмов. Дверь не открывают. Но через пять минут, после нашей попытки — приезжает красный автомобиль. Из него выходит мужчина. Представляется адвокатом владельца домов», — говорит корреспондент ТСН Дмитрий Святненко.
Он не отрицает, что владелец военный, однако заявлял, что он «не генерал русской армии».
Бывшая жена генерала Капашина, ухаживающая за имуществом, в ТСН так и не вышла. На сегодняшний день Агентству по розыску и менеджменту активами передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, принадлежащей семье Капашиных, около тысячи квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.
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