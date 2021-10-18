Из противотанковых гранатометов и тяжелых пулеметов: на Донбассе оккупанты обстреливают украинские позиции

Противник знает расположение наших бойниц, поэтому стреляет достаточно точно.
На Светлодарской дуге российские оккупанты несколько дней подряд обстреливают украинские позиции из противотанковых гранатометов и тяжелых пулеметов.
О том, чем отвечают украинские защитники — 18 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
На этом участке фронта война о себе напоминает ежедневно. Утренние "приветы" с оккупированной территории здесь не редкость. Особенно, после того, как у врага на позициях происходит ротация.
Противник знает расположение наших бойниц, поэтому стреляет достаточно точно, говорят ребята.
Но дерзость оккупантов бістро угасает, как только наши военные становятся к оружию и открывают огонь.
Несколько килограммов "успокоительного" железа из тяжелого пулемета и, есть определенная гарантия, что тишина продержится до вечера.
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Автор: Руслан Ярмолюк