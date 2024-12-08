Из семей умерших дерут деньги и сливают данные: военный раскрыл детали

Схема, по которой работают некоторые частные ритуальные агентства, заключается в том, что медики и полиция передают информацию о смерти человека прямо в частные компании, которые оперативно звонят по телефону родственникам.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал Александр Скорик на позывной "Оникс". Он ветеран войны, прошел "Азовсталь" и вражеский плен.

Он является заместителем директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", которое оказывает ритуальные услуги. Этот пост создали, чтобы военными захоронениями в Киеве занимался именно военный.

По его словам, слив данных происходит сразу после трагедии, и данные погибшего используются для того, чтобы максимально заработать на горе людей. Предложения поступают быстро, а цены зависят от того, как частные агентства оценивают финансовое состояние семьи.

“Слив персональных данных проходит не только среди военных, он происходит на общем уровне. От бабушки, которая умерла своей смертью условно на Троещине и заканчивая ребенком, который длительно болел — все это, к сожалению, сливается. Потому что этот рынок, как я уже говорил, очень агрессивен, и он работает вовремя. Потому он и создал себе соответствующую монополию. То, что не могут делать законные представители власти, в частном секторе это все позволено", — рассказал Александр Скорик.

Он говорит, что слив персональных данных происходит на самом первом уровне — когда человек звонит в полицию или в экстренную медицинскую помощь и говорит, что у него произошла беда и умер родственник.

“Сразу же эта информация от уровня оперативного дежурного, принявшего этот звонок, передается. На жаргоне похоронщиков это называется сетка. Эта информация попадает в сетку, она каждый месяц имеет свою абонплату в зависимости от района и от перспектив района и т.п. Эта информация также идет от следственно-оперативной группы, приезжающей туда , патрульной полиции, санитаров, работающих в медицинских учреждениях, регистратур — все это идет в сетку", — рассказал Александр Скорик.

По его словам, за каждый оформленный договор и каждого приведенного клиента, человек, предоставивший информацию получает в среднем от трех-четырех до восьми тысяч гривен. В зависимости от размера чека на погребение.

Александр Скорик/скриншот по видео TSN.ua

“Поэтому не надо удивляться, когда случается горе у людей, и им уже звонят по телефону, знают, где они живут, по какому адресу, как обращаться к данному абоненту. Говорят, мы можем помочь, мы приедем, все сделаем, оформим. У коммунального предприятия нет таких полномочий, поэтому частный сектор сформировал свою монополию. Именно потому, что была отпущена правовая составляющая, и государство не пыталось как-то урегулировать рынок ритуальной сферы с начала 90-х и по нынешний день», — говорит Александр Скорик.

Это незаконно, но массовых уголовных дел в этом отношении, по его словам, нет.

"Поэтому это будет работать. К сожалению, каждая санитарка, работающая в каком-то отделении, всегда будет подходить к родителям и рекомендовать обратиться на этаж ниже к определенным представителям, которые сделают все очень быстро, очень качественно, вы не будете ни за что беспокоиться – потому что это ее средства”, – рассказал Александр Скорик.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РИТУАЛЬНАЯ МАФИЯ В КИЕВЕ?! С семейств умерших дерут деньги и сливают данные! Военный раскрыл детали!

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