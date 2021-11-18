Из семьи в Винницкой области, где угорели родители и 4 детей, уцелел только старший сын

Юноша не ночевал дома, а остался у бабушки

В частном доме в Марьяновке Винницкой области мертвыми обнаружили двоих взрослых и четырех детей. Предварительная причина гибели – отравление продуктами горения.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

С утра здесь работали следователи и криминалисты. И вот буквально что только тела вынесли из дома. Родных мертвыми нашел старейший сын – 14 летний Игорь. Он не ночевал дома, был у бабушки, это и спасло его.

"Он ночевал у бабушки, она живет отдельно, она его отправила, чтобы шел в школу, он пришел обратно. Говорит, что мать с отцом спят… А та: "Как спят? Такая пора", — рассказывает ситуацию родственница Светлана.

«Он говорит: «Да там все черно». Я ведра бросила, бегом побежала», – рассказывает бабушка парня.

В доме явные следы горения, но открытого огня не было, пожар не вспыхнул. По предварительным выводам экспертизы, задымился удлинитель от холодильника, а соответственно от него начали тлеть вещи. И взрослые и дети в это время крепко спали и умерли явно во сне. Скорее всего, говорят специалисты, семья отравилась продуктами горения, то есть токсичным дымом.

В частном доме в Марьяновке мертвыми нашли двоих взрослых и четырех детей

«Там образовалось большое количество дыма, поэтому чтобы что-то сгорело, нельзя сказать, это копоть и этот ядовитый дым повлек за собой гибель людей, предварительно», — рассказывают спасатели.

44-летний мужчина и его 34-летняя жена нигде не работали, но держали много скота, за счет этого жили, говорят в сельсовете. Семья благотворительная, на учете социальных служб не стояли. Воспитывали троих девочек и двух ребят. Самой маленькой Виктории было всего 6 лет.

Будут хоронить семью завтра. 14-летний мальчик, оставшийся в живых, будет жить пока с бабушкой.

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