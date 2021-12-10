Из сейфа вынесли сумку денег: в Винницкой области задержали опасную банду

Подозреваемые были задержаны, все они раньше уже имели судимости.

В Винницкой области задержали банду рецидивистов, которые ограбили контору фермерского хозяйства.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 10 декабря.

Из сейфа вынесли сумку денег, предназначенных для выплаты пайщикам за пользование землей. Задержали грабителей спецназовцы, через несколько часов после преступления. Пятеро мужчин сопротивления не оказывали. В авто у них нашли инструменты для открывания сейфов, рации и деньги – 220 тысяч, которые фермеры должны были выплатить крестьянам. Подозреваемые были задержаны, все они раньше уже имели судимости. Проверяют их причастность к другим ограблениям.

"Оттуда они похитили 220 тысяч грн, предназначенных для выплаты пайщикам. В настоящее время задержанные подозреваются в совершении 10 преступлений на территории Винницкой области", — сказал Иван Ищенко, начальник полиции региона.

Новости Винницкой области: спецназовцы задержали банду рецидивистов

Напомним, в Киеве в Дарницком районе пожилой мужчина с ножом ограбил один из супермаркетов. Пенсионер украл из кассы две тысячи гривен, после чего зашел в другой магазин, где ему дали отпор.

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