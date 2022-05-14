Из сломанной части 400-летней липы Петра Могилы создадут арт-объект, а дерево обещают спасти

Ненастье прокатилась по северу страны в четырех областях: Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской — не только вырывало деревья с корнями, но и сносило крыши.

Из-за урагана в Киеве упала липа митрополита Петра Могилы, возраст дерева оценивают почти в 400 лет, говорится в ТСН.

Сантиметр за сантиметром арборист, то есть специалист по уходу за деревьями, Игорь Сингер внимательно осматривает место повреждения липы. «Поражения тяжелые, но они не критичны», – отмечает специалист.

Ветер открыл огромную скелетную ветвь, но осталось еще две. Предварительно обследовав дерево, Игорь Сингер говорит: липа будет жить.

Также читайте Конфискация денег РФ для Украины и оружие – о чем договаривался Кулеба с представителями G7

«Это ботанический памятник природы. Одна из старейших лип Киева. По преданию дерево посадил митрополит Петр Могила, рядом с церковью, которую тогда строил на месте разрушенного монголо-татарами Десятинного храма», — рассказывают краеведы.

Возраст липы, говорят ученые, полностью совпадает со временем любительских раскопок Петра Могилы на месте Десятинной церкви. Ученые предполагают, что тогда высадили целую липовую аллею. «Это не просто дерево, он посадил ее в память о жертвах киевлян, погибших в этой Десятинной церкви, когда на Киев напала орда, это памятная липа», — отмечает экскурсовод Национального исторического музея истории Украины Вита Фальковская.

Дерево за свой почтенный возраст многое видело. И этот ураган в Киеве – не первый при его жизни. Дело не только в погоде, говорят специалисты, липу раньше неправильно лечили. «Были заложены ошибки еще много лет назад, есть торчок на котором торчит табличка, это была одна из причин повреждения… Врастает кора и она дает возможность расчехать ветви», — показывает специалист.

Ветер в Киеве был такой силы, что вокруг все просто летало, он вырывал деревья с корнями. От сваленных стволов за ночь столичные спасатели освободили 11 машин и 5 проезжих частей. Дерево даже разрушило электросопротивление. Всего в Киеве из-за ветра упало семь десятков деревьев.

Непогода бурлила и вокруг столичного региона. В Житомирской области местные зафиксировали ветряный вихрь темного цвета похожий на смерч.

Из-за урагана в Киеве упала липа митрополита Петра Могилы

А в Сумской области кружили крыши. В Шостке ветер сорвал кровлю со здания бассейна, повреждены и другие сооружения.

На Черниговщину ураган нагнал пылевую бурю, за которой ничего не было видно. Две сотни домов на севере области остались без крыш, деревья падали как спички.

Между тем, в Киеве — с понедельника подробнее будут диагностировать липу Петра Могилы. Зачистят место излома, на четверть разгрузят шапки дерева, чтобы стволы не сломались под их весом. «Две имеющиеся скелетные ветви их необходимо поддержать с помощью арочной конструкции, фактически такие ходули сделать, но которые не врастают, просто поддерживают сам вес этих ветвей», — рассказывает гендиректор «Киевзеленстроя» Олег Король.

А распиленный коммунальщиками старый ствол липы пустят на арт-объект. Каким он будет – еще не определились.

Читайте также:

Высокий уровень коллаборации полиции в Мангушском районе удивил даже россиян

На Житомирщине рядом с белорусской границей люди снова готовят чемоданы и сеют огороды на пожарищах

В Харьковской области военные оттесняют врага к границе, захватывают и уничтожают его технику