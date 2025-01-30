Из Сочи в Москву через Луганск: над Украиной снова заметили пассажирские самолеты

Над Львом пролетел гражданский самолет бизнес-класса.
В небе над Украиной продолжают фиксировать пассажирские самолеты, якобы пролетающие в закрытом воздушном пространстве Украины.
Бизнес-класс над Львовом
20 января Flightradar24 зафиксировал пролет пассажирского самолета бизнес-класса Bombardier Challenger 604, который вылетел из Молдовы и пересек закрытое воздушное пространство Украины, якобы был замечен над Львовом. Судя по маршруту полета, самолет повышенной комфортабельности мог дальше улететь в сторону Польши.
Из Стамбула через Волынь
Также по данным Flightradar, 20 января, пассажирский самолет рейсом Стамбул-Москва был замечен над Волынской областью. Он двигался в направлении Беларуси, но при этом залетел в закрытое украинское воздушное пространство, пролетев вдоль границы над городами и селами Волыни.
Из Сочи через Луганск
А уже к вечеру, 29 января, пассажирский самолет рейса Сочи-Москва пролетел над частью Донецкой и Луганской областей, рядом с оккупированным россиянами Луганском. Авиалайнер судя по маршруту полета направился дальше в Москву.
Искаженные координаты и неточности
Ранее ТСН.ua сообщал, что из-за работы средств РЭБ транспондеры пассажирских самолетов, пролетающих рядом с нашими границами, дают искаженные координаты о своем местонахождении.
Именно поэтому на Flightradar периодически появляется информация, что в наше воздушное пространство якобы залетел российский или белорусский авиалайнер.
Специалисты авиационной отрасли отмечают, что общедоступные онлайн-приложения для отслеживания полетов используют различные технологии, но точность их не всегда соответствует действительности.
Ранее ТСН.ua рассказывал, что над Украиной снова заметили пассажирский самолет из РФ: что произошло.
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