Из Софийского собора в Киеве демонтируют главный крест: зачем это нужно

На Софийском соборе в Киеве начали монтаж пяти крестов, снявшихся на реставрацию из-за их аварийности. Установить кресты на купола собора планируют до конца недели. А затем из главного собора демонтируют его центральный крест.

Как рассказали сайту ТСН.ua в Национальном заповеднике "София Киевская", на Софийском соборе — 7 крестов ( один центральный и 6 вокруг него), такое количество соответствует библейским традициям, ведь Бог создавал мир за семь дней.

Монтаж крестов на купола Софийского собора/фото Вадима Кириленко

Мистическое падение перед войной

История с одним из крестов Софийского собора носит мистический характер, потому что крест упал с купола от порыва сильного ветра за 40 дней до начала полномасштабной войны. Тогда многие говорили, что это недобрый знак и предвестник плохих событий.

"Первым мы восстановили именно этот крест, упавший от сильного ветра за 40 дней после начала войны, которую против нас начала Россия. Его мы полностью восстановили за средства меценатов. После этого падения выяснилось, что пять других крестов на соборе тоже не в лучшем состоянии. В местах, где они были установлены в купола, была страшная коррозия. Они просто чудом не попадали ", — рассказывает сайту ТСН.ua Вадим Кириленко, главный реставратор Национального заповедника "София Киевская".

Монтаж крестов на купола Софийского собора/фото Вадима Кириленко

Помогли с ремонтом меценаты

Все помнят скандальную историю о тендере на 80 миллионов, который объявил заповедник на работы по куполам и позолоте крестов Софийского собора. Кресты и купола не ремонтировались уже более 50 лет, и это нужно было сделать, чтобы позолота на них не чернела. Сейчас от идеи отказались до окончания войны, а восстановить 5 крестов согласились меценаты.

Монтаж крестов на купола Софийского собора/фото Вадима Кириленко

"Все пять крестов изготовлены за средства меценатов. На прошлой неделе они были освящены Митрополитом Киевским и всей Украины Эпифанием. За три дня мы должны их смонтировать и вернуть на купола собора. Начали сегодня, кстати, при невероятно солнечной погоде – что тоже добрый знак. Таким образом, на соборе у нас будет шесть крестов из семи. Они уже отреставрированы, ликвидировано их аварийное состояние, установлены крепления. А что касается средств на позолоту, то они есть только на бумаге. Реально государство выделило на ликвидацию аварийного состояния крестов Софийского собора всего два миллиона гривен. Поэтому вопрос с позолотой будет подниматься уже после окончания войны, а восстановление крестов сделано полностью за счет меценатов", — рассказывает Вадим Кириленко.

Демонтируют главный крест Софийского собора

Тем временем в заповеднике готовятся к демонтажу главного креста Софийского собора. Его обещают снять с купола перед Новым годом.

Центральный крест Софийского собора/фото Вадима Кириленко

"27 декабря мы планируем снять для ремонта и реставрации центральный крест Софийского собора. Это уже согласовано со всеми соответствующими учреждениями, получены все возможные и невозможные разрешения и благословения от церкви. Это будет очень интересная работа, потому что в архивных документах отмечалось, что во время реставрации в 1970 годах главный крест Софии был заменен новым, но эта информация не соответствует действительности. Когда мы осматривали крест, оказалось, что его каркас 70-х годов, но вокруг него есть древняя чеканочная поверхность. То есть, реставраторы не меняли кардинально главный крест Софийского собора. Почему они так поступили, пока остается загадкой. Крест мы демонтируем, проведем реставрационный совет и разработаем программу его реставрации. Все работы по центральному кресту будут финансироваться исключительно на средства меценатов", - рассказал ТСН.ua Вадим Кириленко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что нужно сделать, чтобы не чернели кресты: в "Софии Киевской" объяснили, зачем обследовали главный купол храма (фото)

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