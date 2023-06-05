Из сотни мобилизованных "зеков" осталось четверо: бойцы пленили остатки роты россиян и увидели их слезы

Четверка осужденных за наркотики и убийства — все, что осталось от роты оккупантов, у которой даже номера не было, а только буква.

Командующий Сухопутными Войсками Александр Сырский объявил об успехах украинцев в Луганской области — им удалось продвинулись вперед на 400 метров. В этой атаке, кроме ВСУ, участвовали и нацгвардейцы. Им удалось получить доказательства того, что "зеков" набирают не только в ППК "Вагнер", из заключенных массово формируют подразделения регулярной российской армии, говорится в ТСН.

Четверка осужденных за наркотики и убийства — все, что осталось от роты оккупантов, у которой даже номера не было, а только буква "Z". Однако это не «вагнеровцы», а солдаты регулярной армии. Минобороны России массово набирает "пушечное мясо" среди заключенных. "Мы сидели в колонии строгого режима ВК-1 Пензенской области. У нас подходило полсрока, нас собрали, сказали, вот полгода и полное помилование", — рассказывает пленный, осужденный за наркотики Евгений Саксонов.

Схема привлекательна – пол года копаешь окопы, потом на свободу с деньгами. Желающих в пензенской колонии набралось как минимум на роту. Но не так случилось, как предполагалось – из сотни осужденных не выжил больше никто.

Роту "зеков" отправили поменять другое российское подразделение, но не сказали, что украинцы начали внезапно продвигаться вперед и выбивать оккупантов с их позиций. "Я так понимаю, нам врали. Там сидели солдаты ВСУ, и нас основную часть положили", — добавляет пленный.

Но настоящий ужас на окупантов нагоняли дроны подразделения Code 9.2. Обычные дроны для воздушных съемок, которые пренебрежительно называют "свадебными", мастера из 92-й бригады превратили в сокрушительное оружие. Именно они загнали в ловушку роту "зет". Среди деморализованных вражеских солдат даже начали ходить слухи о супердроне, который "минусирует" окупантов пачками. "Есть беспилотник, наши его называют "Баба Яга". Он гранаты или ВОГи сбрасывает. Ими положили очень много людей", — утверждает Евгений Саксонов.

"Я видел маленькие беспилотники — страшное оружие. А также слышал большой беспилотник "Баба Яга". От одного звука кровь в жилах стынет. Это очень страшное оружие", — убеждает пленный Дмитрий Петрухин.

Аппарат, который оккупанты называют Баба Яга, он атакует ночью и накрывает врага термобарическими боеприпасами. "Я не пойду больше воевать, я лучше еще один срок отсижу, но на войну больше не пойду никогда", — убеждает Петр.

Россияне начинают плакать, когда вспоминают своих детей дома, но жаль ли им убитых их армией украинских малышей остается неизвестно.

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