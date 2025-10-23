Мопс и Миньон / © ТСН

Реклама

В Запорожье 55-летний пенсионер ГСЧС без колебаний пошел служить, когда его сына призвали в армию. Теперь отец и сын вместе проходят обучение на полигоне и готовятся к первым боевым выходам.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Бок о бок испытания на полигоне проходят отец и сын. Боец по кличке Мопс — глава семьи. В свои 55 — пенсионер ГСЧС. Говорит, не смог усидеть дома.

Реклама

«Повестка пришла мне, отец на пенсии был, решил поддержать тоже», — говорит «Миньон».

Вместе на работе, вместе и дома. До войны мужчины работали в Запорожье в одной пожарной части.

А дома их ждет жена и мать. Оля говорит: ее ребята — чрезвычайники всегда первыми были в зоне опасности, спасали людей на пожарах.



«Каждый раз переживаешь, когда у них выезды, когда на разбор завалов домов выезжали, когда прилеты были по Запорожью. Это очень страшно», — говорит она.

Служба, заметила женщина, еще больше сплотила и сблизила семью.

Реклама

«Каждый вечер приезжают, рассказывают. У них такой адреналин, им это нравится», — говорит женщина.

А сын каждый вечер по телефону связывается и со своей семьей — женой и сыном. Они осознают — чем тщательнее ты учишься, тем легче будет на поле боя. Мопс старается и отрабатывает все задачи наравне с молодыми собратьями. Его бдительности, говорят ребята, можно позавидовать.

Это лишь первая неделя их учений. Чечен — инструктор бойцов — не понаслышке знает, как сложно проходить службу вместе с близким человеком.

«Я тоже со своим отцом раньше служил, он сейчас на Харьковском направлении, а я здесь», — говорит он.

Реклама

Впереди у отца и сына еще не одна неделя учений. Далее надеются вместе уничтожать врага ударными дронами.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 23 октября. КИЕВ ПОВТОРНО АТАКОВАН! САНКЦИИ ДЛЯ РФ от ЕС и США! СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП