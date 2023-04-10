Из своего только матрас, но его ужасно боятся потерять: в каких условиях живут переселенцы в шелтере Днепра

Пока не началась большая война, здесь был еврейско-украинский культурный центр и с первого взгляда совсем не похож на убежище.

Из разных уголков Украины, но с одинаково болезненными воспоминаниями. В Днепре переселенец из уничтоженного оккупантами Мариуполя приютил других беженцев. В течение года его убежище функционирует исключительно волонтерскими средствами. За это время крышу над головой здесь нашли несколько сотен человек, бежавших от российских обстрелов и оккупации, говорится в ТСН.

Пока не началась большая война, здесь был еврейско-украинский культурный центр и с первого взгляда совсем он не похож на убежище. “Если вы посмотрите, так хорошее помещение, очень хорошее, но не для жизни. Но мы его как-то пристраиваем, потому что другого выхода у нас нет”, — говорят работники.

Теперь здесь живут те, кого русские выгнали из дома. Комнатами им стали актовые и спортивные залы. Живут вместе, спят на матрасах, впрочем не жалуются. Узкая кровать бабушки Мелании — все ее личное пространство, но самый большой ее страх, что и этот островок стабильности вдруг исчезнет. “Все переживаем, что хоть бы здесь не закрыли, хоть бы нас оставили здесь. Тепло, кушать дают, а что нам еще надо и не стреляют”, — говорит женщина.

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Ценить тишины Мелания Борисенко научилась в свои 83. Особенно, когда через несколько месяцев пребывания в шелтере, попыталась с семьей вернуться в Соледар, где ее сын Виктор тогда едва не погиб. "Чтобы не соврать, метров 10 "Град" рванул возле меня, чтобы не дверь гаражная, наверное бы...", — отмечает мужчина.

Борисенко в этом шелтере, четыре поколения. Под наблюдением прабабушки в наушниках учится четырехклассница Вероника. Говорит, слушать урок посреди коробок, в общей комнате несложно. Убрать из дома семья почти ничего не смогла, но вывезли кошек. Одному из них похоже удобнее в пустом коридоре, чем в комнате.

Основатель этого убежища – Евгений Тузов – потерял все в разбомбленном россиянами Мариуполе. Тогда под бешеными обстрелами он помог выжить тысячам людей, скрывавшихся в подвале спорткомплекса. Когда все смогли уехать, организовал для них в Днепре шелтер. Говорит, год спустя переселенцы все еще больше нуждаются в крыше над головой и именно это сдерживает многих от эвакуации. “Она не может арендовать за пенсию, она не может пойти работать, есть такая острая необходимость. Многие центры уже закрылись, жилье государство не предоставляет”, – говорит Евгений.

Свой шелтер Евгений удерживает благодаря помощи друзей и знакомых. Неравнодушные дают продукты, одежду, деньги. Даже праздник здесь организуют волонтеры-аниматоры. К годовщине хаба маленьких переселенцев угощают сладостями. Пока же дети радуются ярким миньенам, взрослые выискиваются в очередь за продуктовыми наборами и радуются, что у них будет еда на несколько дней вперед.

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