Из тюрьмы – на войну: в Украине мобилизуют осужденных – кто пойдет на фронт (видео)

Кого из осужденных точно не примут в ВСУ и попадут ли в украинскую армию убийцы и насильники – в эксклюзиве TSN.UA.

Из тюрьмы – на фронт. Верховная Рада дала добро на мобилизацию осужденных, соответствующий законопроект был поддержан нардепами. Все добровольно, но по запросу военных и решению судов. Кого из осужденных точно не примут в ВСУ и попадут ли в украинскую армию убийцы и насильники – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц. Это случилось на заседании 8 мая, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он добавил, что из документа лишь частично убрали риски в сфере антикоррупции, в частности, относительно топкоррупционеров, которых отмечал профильный комитет парламента.

"Законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных приняли в целом. За – 279. Риски по антикоррупции, которые подчеркивал антикоррупционный комитет, частично убрали. В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (за исключением) а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования)", — отметил Железняк.

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Процесс голосования в зале ВР запечатлел нардеп от партии "Слуга Народа" Александр Федиенко. Он подчеркнул, что "сейчас страну должны защищать все — и коррупционеры, и сидящие в Facebook и YouTube.

Как сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, законопроект открывает возможность определенным категориям заключенных, которые изъявили желание встать на защиту своего государства, присоединиться к Силам обороны. Примечательно, что документ стал инициативой военных.

"Этот законопроект стал инициативой наших военных из Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ при поддержке Министерства юстиции Украины, а я совместно с группой народных депутатов выступила соавтором законопроекта. Конечно, ожидалось, что такая инициатива вызвала бурную реакцию в обществе и много предосторожностей. Выстоять в условиях тотальной войны против противника с большим количеством ресурсов можно только консолидируя все силы.

Условия для мобилизации осужденных

В новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что люди, имеющие судимость за совершение преступления и наказание, не связаны с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, смогут быть мобилизованными. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии ТСН.ua.

"Предварительно новый законопроект о мобилизации предусматривает, что на людей, имеющих судимость за совершение преступления и наказание не связанное с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, будут распространены общие правила военного учета – то есть они смогут быть мобилизованными", – говорит нардеп.

Более того, по словам Вениславского, те граждане, которые находятся в местах лишения или ограничения свободы, по их добровольному согласию, тоже смогут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

"А уже изменения в Уголовный и уголовно-процессуальный кодекс должны регламентировать их правовой статус, после того, как они будут уволены с военной службы по окончании боевых действий", — отметил он.

Народный депутат добавил, что это право не будет касаться осужденных, которые совершили уголовно-уголовные деяния, связанные с преступлениями против основ национальной безопасности и половой свободы человека. Они точно не получат такого права.

Более подробно, кто из осужденных сможет присоединиться к ВСУ, а кто нет, рассказала нардепка Елена Шуляк.

Ключевые аспекты законопроекта

✅ Мобилизация заключенных, а точнее реализация в отношении таких категорий граждан механизма УДО только по решению суда;

✅ только добровольность такого решения самым заключенным;

✅ согласие от командира воинской части;

✅ соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ (прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем прохождение ВЛК);

✅ более трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения определенного наказания;

✅ такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Административное наблюдение за такими освобожденными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.

Не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

преднамеренное убийство двух или более лиц или сопряженное с изнасилованием;

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке.

те, кто посягал на жизнь правоохранителей;

те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;

те, кто занимал особо ответственное положение вне зависимости от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.).

Мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким лицом, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в комментарии LIGA.net.

"Если они не хотят иметь такого человека в подразделении, боятся его или не хотят отдельно с ним заниматься, мы просто не будем принимать первое решение и не будем подавать на рассмотрение суда. Этот механизм – решать это через суд, его пока не существует. И здесь ключевые – дискуссия в парламенте и запрос военных. Тогда можно проанализировать, какие категории смогут помочь войску.

Примечательно, что суд возлагает на лицо, освобожденное от отбывания наказания, обязанность безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления в законную силу судебного решения об условно-досрочном освобождении лица от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, прибыть в сопровождении Национальной гвардии Украины в ТЦК для заключения контракта и прохождения военной службы. А потом тоже под конвоем перевезут в воинскую часть, где он должен служить. Но не в обычную. Согласно законопроекту, "бывшие" заключенные будут служить в некоторых специализированных частях ВСУ, командиры которых кроме непосредственных боевых задач будут осуществлять административный надзор за подчиненными. Что это будут за спецчасти, законопроект не расшифровывает.

Каков ресурс?

В то же время нардеп Давид Арахамия спрогнозировал, сколько же осужденных могут стать на защиту страны. В ходе брифинга в Верховной Раде он отметил, что ресурс заключенных для мобилизации составляет 15-20 тысяч человек.

"Это общий ресурс заключенных, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет примерно несколько тысяч человек", – говорит Арахамия.

Также, согласно новому законопроекту, военные из числа бывших заключенных будут заключать контракты до конца военного положения. Кроме этого, им не предусмотрены отпуска, но на основании заключения военно-врачебной комиссии может быть отпуск для лечения после ранения, контузии, травмы или увечья. А за уклонение от военной службы, то есть дезертирство, служащим спецчастей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Но вопрос здесь совсем в другом – пойдут ли осужденные в Украину защищать Родину?

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Из тюрьмы – на войну! В УКРАИНЕ МОБИЛИЗУЮТ ОСУЖДЕННЫХ! Кто пойдет на фронт?

Напомним, ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким лицом, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство.