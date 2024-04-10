Из Украины массово выехали специалисты: кого не хватает на рынке труда

Из-за мобилизации и выезда за границу Украина потеряла, по некоторым данным, около трети трудоспособных людей. К примеру, за год в стране стало меньше полусотни одних логопедов. А это значит, что по меньшей мере 500 детей с нарушением речи теряют своего наставника.

Как можно остановить этот процесс в воюющей стране, — расскажет корреспондентка ТСН Елена Гущик.

В Украине не хватает логопедов — причины

К логопеду шестилетняя Варвара приходит трижды в неделю. Все что хочет сказать, пока объясняет на карточках, прикосновением или возгласом.

Варя из семьи переселенцев. Их родной Рубежни сейчас под оккупацией. Когда переехали в Киев, в мае 22-го сразу долго искали специалиста для дочери.

"У нас в центре есть очередь на занятия. Детки ждут чтобы попасть хотя бы на диагностику", - говорят работники медцентра.

Занятия с логопедом должны быть системными и перерыв в них для таких детей как Варвара может означать - что надо начинать все заново. Чтобы такого не произошло, учитывая переезды и ситуацию в стране - ее маме пришлось освоить новую профессию

"Когда у меня появился такой ребенок, пришлось получать второе образование логопедическое", - говорит мать девочки.

Занятия Варвары с логопедом

И это только в этом центре столицы страны. Что в остальных областях? Логопеды, особенно те, которые занимаются самыми сложными случаями, выезжают из страны быстрее, чем новые получают образование.

"Сейчас очного обучения почти нет, студенты либо за границей, либо сидят у себя дома и, к сожалению, такого количества людей, которое бы я хотела видеть его нет", — говорит логопед-дефектолог Ольга Гаврилова.

Каких специалистов не хватает в Украине

Специалистов становится меньше с каждым годом — говорит и официальная статистика. И речь не только о логопедах.

"С начала полномасштабного вторжения несколько раз вырос спрос на психологов и психиатров. Собственно, с медициной мы видим именно рост количества вакансий кое-где на 60-70%, как сравнивать до полномасштабного вторжения", — говорит редактор WORK.UA Евгения Кузенкова.

Наибольший дефицит возник в сфере медицины, а еще среди рабочих профессий. В общем там, где овладеть навыками невозможно даже через год. А все потому, что все больше людей выбирают работу онлайн. Без долгой учебы.

Среди работающих сейчас онлайн и Валерия. Она из Донецка. После оккупации – жила и работала в детском центре в Киеве. Пока не потеряла дом во второй раз, и не уехала из Украины в Германию.

"В какой-то момент я поняла, что я уже не могу. А для детей нужна отдача, нужна энергия. Поэтому я поняла, что мне лучше уехать", — говорит Валерия.

Занятия с логопедом

Возвращаться пока не планирует. Работает онлайн и привлекает к урокам еще и родителей

"Мы работаем в формате супровизии. То есть я просматриваю видео с родителями, присылаю им какие-то рекомендации по дальнейшим занятиям, потом мы звонимся. То есть родители являются моими руками, а я им управляю. И тогда процесс налажен, потому что ребенок не может высидить в онлайне", – говорит Валерия.

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Напомним, где больше платят в Украине и сколько нужно работать, чтобы заработать на квартиру.

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