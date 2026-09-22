Из Украины не могут выслать преступника, которого уже 9 лет разыскивают в Польше

Польская граница / © из соцсетей

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В Украине с 2017 года скрывается 63--летний гражданин Польши, который разыскивается правоохранительными органами своей страны за совершение налоговых и экономических преступлений и которого по ряду причин стало трудно экстрадировать — об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Как сообщили ТСН.ua источники в правоохранительных органах Украины, этому гражданину в Польше инкриминируют участие в преступной организации, которая, в свою очередь, занималась отмыванием средств и налоговым мошенничеством с целью уклонения от уплаты государственных сборов в крупных размерах.

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Кроме того, по данным Львовской областной прокуратуры, с экстрадицией этого мужчины в Польшу развернулась настоящая эпопея — по делу, по которому в Польше ему уже вынесен приговор, в феврале он всё-таки был задержан во Львове. По данным открытых источников, некоторое время поляк находился в СИЗО, затем по решению суда ему назначили домашний арест, а позже отпустили под личное обязательство. На данный момент в прокуратуре сообщают, что этот мужчина скрывается.

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«Иностранец с 2017 года скрывается в Украине, чтобы избежать ответственности за совершение налоговых и экономических преступлений на родине. В Польше иностранцу уже вынесен приговор по одному из уголовных дел, тогда как другое находится на стадии досудебного расследования. Общий размер ущерба, нанесённого государственному бюджету соседней страны, по данным следствия, превышает 120 млн евро», — сообщила областная прокуратура.

По данным этого ведомства, в феврале 2026 года этого иностранца задержали во Львове.

«Впоследствии Министерство юстиции Украины и Офис Генерального прокурора приняли решение о его выдаче Польше. Учитывая, что этот человек в течение длительного времени находится в розыске на родине, единственным гарантированным способом его экстрадиции является содержание под стражей. Это единственный доступный законный механизм, который позволит выполнить обязательства перед Польшей и экстрадировать её гражданина. Несмотря на это, суд первой инстанции отказал прокуратуре в применении к нему такой меры пресечения. Законность решений Минюста и Офиса Генерального прокурора об экстрадиции иностранца была подтверждена судами первой и апелляционной инстанций. Настаивая на содержании под стражей как единственной мере, способной обеспечить фактическую передачу лица компетентным органам Польши, прокуроры обратились с апелляционной жалобой», — сообщил отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

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