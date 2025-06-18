Из укрытия вернулись домой и погибли: в Киеве женщина потеряла двух сыновей

Последствия атаки по Соломенскому району / © МВС

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В Соломенском районе Киева из-за атаки России по жилому дому погиб 21 человек.

Об этом говорится в материале ТСН.

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко с места кровавого удара РФ по жилому дому в Соломенском районе Киева сообщила, что поиски людей здесь уже завершены.

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Одна из женщин дежурила возле дома. Там жили ее мама и бабушка. Сейчас их тела достали, однако опознать их можно только с помощью ДНК-экспертизы.

«В течение сегодняшнего утра на Соломенке из-под завалов достали еще 8 тел. Среди них и 2 ребят — двое сыновей мамы Ани, которая приехала из Черниговской области, чтобы узнать, что с ее детьми, которые еще ночью во время российской атаки еще выходили на связь, а когда ракета попала в дом — перестали отвечать на звонки», — говорит Юлия Кириенко.

Известно, что мужчины сначала были в укрытии, а потом решили вернуться в квартиру. Максиму было 32 года, Артему — 29. У Максима есть девушка, которая в ту ночь ночевала у мамы и выжила.

Большинство жителей из дома, который пострадал, получили доступ к своим квартирам, чтобы забрать ценные вещи. Некоторые из людей — здесь ночевал, потому что некуда было идти.

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Дом, который атаковала РФ, на 8 подъездов. Ракета попала в 7 подъезд и полностью его разрушила до подвального помещения. В первом подъезде есть укрытие, в котором было более 100 человек. Оно уцелело и туда приходили люди даже из соседних помещений.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ осуществила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами. В частности, «Кинжалами».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СОЛОМЯНКА В ЭТИ МИНУТЫ: родные погибших до сих пор приходят на МЕСТО УДАРА!