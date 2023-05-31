Из всего села стоят три избитых дома: Терновые Поды остались только на карте и отстраиваться их жители не планируют

От села, в котором до полномасштабного вторжения проживала сотня жителей, осталось три дома и те с разбитыми окнами и крышами.

Село Терновые Поды на границе Николаевщины и Херсонщины полностью уничтожены. Сплошные развалины, отстроить которые людям без помощи других не под силу. Поэтому в село вернулись только пять жителей, имеющих стены в домах. Другим ехать некуда, поскольку ни крыш, ни стен не осталось, говорится в ТСН.

Село есть на карте, но уже не существует. От села, в котором до полномасштабного вторжения проживала сотня жителей, осталось три дома и те с разбитыми окнами и крышами. "Снаряд в веранду влетел и за домом сарайчики побило, мы еще были здесь, когда у нас за домом козлят побило", — рассказывает местная жительница Нина.

На этой улице женщина живет с мужчиной в избитом доме. Вдвоем держат козлят, живут на пенсию и гуманитарную помощь. "Вернулась, потому что у нас еще животные остались и из-за них сидим, жаль их бросать", — говорит хозяйка.

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Недавно им в один дом провели электричество, воду привозят волонтеры. Все поля вокруг заминированы, поэтому землю не возделывают. Саперы прошлись только по центральной дороге села, а что лежит вокруг травы никто не знает. За селом проходила линия фронта.

Из ада последние люди выбрались в сентябре 22 года, когда уже горела земля и поля вокруг. Сейчас Николай и Виктор с семьями временно живут в Николаеве. Подыскивают жилье по уцелевшим соседним селам. "Здесь никто обычно жить не будет, здесь не отстроится. Считайте здесь, жили одни пенсионеры, кто здесь будет строить”, — говорят жители.

В этом селе ныне проживает пятеро отчаянных. Другие только приезжают посмотреть, потому что скучают по дому, отстраиваться не за что. “Процентов 60 можно восстановить, но где деньги брать? У меня пенсия 2500 и у жены такая же, я не построю за 5 тысяч дом», — говорит Николай.

В развалинах Николай с женой выискивают целые вещи и ничего не находят. Холодильники и телевизоры украли оккупанты. Разве нашли "подарок" от врагов — минную ловушку.

То, что не уничтожили оккупанты, уничтожила непогода. Через разбитые стены и крыши затекла вода. Село утонуло в ботве и такой долгожданной тишине.

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