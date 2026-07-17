Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Враг продолжает безжалостно забрасывать Запорожье управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Накануне российские КАБы убили целую семью в частном секторе. Еще трое человек попали в больницу, среди них — 17-летний парень. По меньшей мере десяток домов и приусадебных участков получили серьезные повреждения.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Россияне атаковали Запорожье: последствия

Полностью разрушенные развалины вместо уютного дома, а соседние дома в одно мгновение превратились просто в кучу кирпичных обломков. Россияне в очередной раз цинично и целенаправленно атаковали Запорожье тяжелыми авиабомбами. Этот коварный удар унес жизни трех человек — из-под завалов спасатели извлекли тела членов одной семьи.

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Кирпич за кирпичом, под опасными завалами разрушенного дома бойцы ГСЧС часами искали его владельцев, надеясь на чудо.

Светлана, жительница района, пострадавшая от российского обстрела: «В момент обстрела мы были на работе, внезапно увидели по камере видеонаблюдения, что произошло, и сразу прибежали сюда. Погибли, к большому сожалению, женщина и ее дочь… Зятя под этими обломками до сих пор ищут. Люди они были очень добрые, хорошие…».

Первыми из-под завалов строительного мусора спасатели извлекли тела матери и дочери. Их родные и близкие ни на минуту не отходили от руин, до последнего надеясь, что живым под обломками стен окажется хотя бы мужчина. Но чуда, к сожалению, не произошло — спасатели извлекли из-под кирпичей его тело.

Спасение в подвалах и разрушенные улицы

17-летний сын погибшей супружеской пары в настоящее время находится под наблюдением врачей в больнице с многочисленными ранениями. Пока одни подразделения спасателей осторожно разбирали остатки его родного дома, другие пожарные тушили соседний дом пани Нины. Сама женщина вместе с мужем спаслись только потому, что вовремя успели укрыться в подвале.

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Нина, жительница дома, пострадавшая от российского обстрела: «Вдруг услышали, как сильно взорвалось, а мы в этот момент как раз были в подвале. Муж сразу после первого взрыва хотел бежать наверх, я ему кричу: „Не ходи туда, сейчас точно еще будет один ‚прилет‘“. Он все равно пошел смотреть — а наш дом уже вовсю горит».

Сработала система оповещения: история выживания пана Юрия

Острыми осколками российских авиабомб была разрушена практически половина улицы. Здесь расположены исключительно частные жилые дома жителей Запорожья, и никаких военных объектов нет. Местные жители говорят, что в последние дни, учитывая постоянные и непредсказуемые обстрелы, при первых звуках тревоги они начали мгновенно прятаться в укрытиях.

Юрий, житель города, пострадавший от российской атаки: «Я как раз загнал машину во двор, поставил ее на зарядку, как вдруг услышал характерный резкий звук „вжиии“. А буквально перед этим на телефоне как раз появилось новое мобильное оповещение о повышенной опасности. В этот момент моя собака влетела во двор — она у меня очень сильно боится взрывов — и как пуля заскочила прямо в дом. Я посмотрел в окно — один мощный взрыв, потом сразу второй взрыв и за ними третий, какой-то слабоватый».

Только в результате этого одного жестокого обстрела в городе были полностью разрушены как минимум десяток частных домов. И это в дополнение к тем домам, которые были полностью разрушены врагом накануне. На месте «прилетов» продолжают работать экстренные службы и коммунальщики.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО! Из всей семьи ВЫЖИЛ ТОЛЬКО СЫН! Россияне с помощью КАБ уничтожили ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ!

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