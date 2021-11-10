Из-за африканской чумы у свиньи на Буковине запретили продажу свежины и вывоз животных

Карантин в селе пока не будут вводить.

В селе Горбовцы Черновицкой области обнаружили африканскую чуму свиней. Накануне там сдохла свинья, которую выбросили на свалку. В ней лабораторно подтвердили вирус африканской чумы. Однако суровый карантин в селе решили не вводить.

Об этом подробнее – в сюжете ТСН.19:30.

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Мертвую свинью на свалке нашли местные жители, которые сообщили об этом Госпродпотребслужбу. Свинью отправили на экспертизу и там подтвердили лабораторно африканскую чуму.

Испуганная госпожа Вера, жительница села, которая держит трех свиней, решила немедленно их резать, чтобы скот не забрали из-за вспышки чумы. "Зарубили, потому что люди все режут. Думаю, хоть одну зарежу, потому что кто знает, что может быть. Так переживаю, это же целый год кормила, а теперь не дай бог и останусь голодна", — рассказывает женщина.

Местные рассказывают, что свинью на территорию их села кто-то умышленно подбросил. Ветеринары уже начали обходить усадьбы крестьян. Пытаются выяснить, из какого двора вывезли зараженную свинью. Пока найти не могут. Специалисты определили 3-километровую зону вокруг свалки – карантинной на 40 дней. Однако ни блокпостов, чтобы предотвратить распространение чумы, ни проверок авто нет и не планируется. Решили, что предупредительной таблички о карантине и знаке объезда будет достаточно.

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"В связи с тем, что в селе Горбовцы обнаружили только одну инфицированную свинью и то на стихийной свалке, а не в чьем-то хозяйстве, то решили не вводить карантин. Эта ситуация контролируемая. Сейчас нет нужды в установлении жестких ограничительных мер" – подчеркнула Алина Гаевская, начальник Госпродпотребслужбы в Черновицкой области. Но добавила, что в Горбовцах противоэпизоотическая комиссия запретила торговлю свежиной. Кроме того, нельзя вывозить животных.

Откуда же зараженная свинья взялась на мусорной свалке – сейчас выясняют и правоохранители. Опросили крестьян, но тщетно. Уничтожать поголовье пока не собираются, говорят чиновники, ведь очаг вспышки не нашли.

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