Из-за атаки на Киев на Лукьяновке повреждены пути и ТЦ (фото, видео)

Последствия российской атаки на Лукьяновке / © ТСН

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Из-за атаки по Киеву в ночь на 10 июля на Лукьяновке обломки повредили трамвайные пути и частично разрушили торговый центр.

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко показала, что происходит на месте.

Неподалеку от станции метро «Лукьяновская» частично разрушен торговый центр: разбиты окна. Расположенный внутри продуктовый магазин сейчас не работает: там тоже вынесены окна и двери. Работники пытаются расчистить битые стекла.

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На Лукьяновке обломки сбитых воздушных целей упали на трамвайные пути, повредив их. Поэтому движение трамваев сейчас прекращено. Неподалеку от транспортного полотна образовалась дыра. Мужчина, который ждал трамвай, рассказал, что транспорт не курсирует с самого начала движения — с 5:00.

Поврежден торговый центр на Лукьяновке / © ТСН

Поврежден торговый центр на Лукьяновке / © ТСН

Повреждены трамвайный пути на Лукьяновке / © ТСН

Повреждены трамвайные пути на Лукьяновке / © ТСН

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Коллапс на киевской Лукьяновке после обстрела! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН

Напомним, в ночь на 10 июля российские войска ударили по Киеву дронами и ракетами. В разных районах столицы повреждены жилые многоэтажки, офисные здания, гаражи, административные помещения и склады. Возникли пожары, с которыми борются сотни спасателей.

Известно о двух погибших и 16 пострадавших в результате атаки по Киеву.

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