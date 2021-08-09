Из-за аварии коллектора на реке Тетерев экологи запрещают купаться и рыбалку: есть угроза и Днепру

Из-за аварии коллектора на реке Тетерев экологи запрещают купаться и рыбалку: есть угроза и Днепру

Тетерев впадает в Днепр, поэтому стоки могут попасть и туда, не исключают специалисты.

В Житомире в реку Тетерев попали тысячи кубометров нечистот. Во время ливня из строя вышли помпы главной насосной станции, они не смогли перекачать все стоки в канализационных сооружений, и нечистоты пошли в реку.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

На реке работает рыбный патруль и экологи. И собственно последствия экологической аварии здесь можно видеть вживую: на реке массовый мор рыбы. На поверхность всплыло сотни рыб и это только начало, говорят экологи.

«Многие рыбы под поверхностью, ей не хватает кислорода. Брали пробы воды, там вверх по течению очень много рыбы», — заместитель начальника управления Житомирского рибоохоронногопатруля Игорь Чернилевский.

Чрезвычайная ситуация на городском коллекторе произошла во время большого ливня — из-за большого объема воды прорвало метровую трубу, по которой идут стоки. Затопило зал главной канализационной станции. Все оборудование оказалось на глубине 6 метров. И конечно все насосы вышли из строя.

«Два насосы, работали, не способны были откачать стоки, из-за этого было затопление зала. Около 7000 кубов поступило в реку», — отметил технический директор КП «Житомирводоканал» Сергей Еремин.

Сейчас коммунальщики откачали воду из зала и устанавливают новое оборудование. Экологи каждый час проводят замеры воды. И пока ничего утешительного сказать не могут. «Показатели воды страшные, там превышение идет по всем показателям», — отмечают экологи.

«Нельзя купаться, ловить рыбу, потому что это гибель вследствие сбросов. Что касается ограничении пребывания на водоеме, вы сами видите, что стоит невыносимый запах и химического и какого угодно происхождения», — отмечает старший государственный инспектор управления Государственной экологической инспекции Полесского округа Сергей Федорчук.

Новости Украины: авария на насосной станции - какая ситуация на реке Тетерев в Житомире

В полиции открыли производство по статье "нарушение правил охраны водоема". На водоканале работают следователи. Экологи призывают не купаться и не ловить рыбу не только в Тетереве а и ниже по течению.

Дело усложняется тем, что Тетерев впадает в Днепр, поэтому стоки могут попасть и туда, не исключают специалисты.

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