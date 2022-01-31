Из-за аварии пассажирского автобуса на Львовщине два человека остаются в тяжелом состоянии

Еще 12 человек имеют разные травмы.

В тяжелом состоянии находятся двое из четырнадцати пассажиров, пострадавших в аварии рейсового автобуса во Львовской области. Он направлялся из Харькова в польский город Слупск. В салоне было 38 пассажиров, преимущественно работники из разных областей Украины. Недалеко от Бродов — водитель потерял управление и автобус оказался в кювете. Шоферы не пострадали.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Авария произошла между селами Загорцы и Хватов на ровном участке трассы Киев-Чоп. Автобус взлетел в кювет и опрокинулся на правую сторону. Чтобы поднять многотонную машину, пришлось долго ждать мощный кран.

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8 скорых и многие полиции здесь развернули спасательную операцию. Четыренадцать пассажиров забрали в больницы. Пострадавшим от 24 до 56 лет. Это жители разных областей Львовской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской. Состояние двух из них – тяжелое.

Преобладает тяжелая сочетанная травма тела, повреждение у всех пациентов грудной клетки, перед ребер у некоторых пациентов, гемоториксы, а также пациента со сломанным тазом», — рассказывает заведующий хирургией первого ТМО Львова Гнат Герич

У Сергея из Полтавы ушиб грудной клетки и ребер. Говорит большинство пассажиров спали, но вдруг почувствовали удар о землю. «Я был с правой стороны, автобус на правую сторону опрокинулся и на меня упало 3 человека сверху, то меня придавило. Были двое такие более тяжелые, так что их первыми забрали, а мы такие, кто могли ходить, сами вышли», — отмечает он.

Мужчина ехал в Польшу на заработки. Услугами этого перевозчика, говорит, пользуется уже не в первый раз и не имел нареканий. Предполагает, что авария произошла из-за гололеда.

«Мы как вышли к скорым, была скользкая дорога, сказать, что водитель виноват, я бы так не сказал, потому что дорога была в плохом состоянии. Шел снег, ветер был очень сильный», – добавляет Сергей.

В полиции рассматривают несколько версий, в том числе и то, что водитель мог уснуть за рулем. Оба шофера уже допросили, с какой скоростью они ехали не говорят.

Как чувствуют себя пострадавшие в аварии рейсового автобуса во Львовской области

«Водителей проверили обоих сразу. Водители перебивают в трезвом состоянии. Дорожное покрытие было покрыто разливом снегом. Водитель объясняет, что из-за погодных условий не смог среагировать и занесло его в кювет», — рассказывают в полиции

Известно лишь, что незадолго до аварии в Ровенской области один водитель сменил другого.

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